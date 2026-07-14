Смарагдовий екстрим та кіношна романтика: чим вражає дивовижний каньйон Зрмані у Хорватії

Мальовничий каньйон річки Зрманя приваблює мандрівників дикими скелястими пейзажами та смарагдовою водою. Ця унікальна локація пропонує як екстремальний рафтинг з подоланням порогів, так і спокійні прогулянки місцями зйомок легендарного кіно.

А розташована вона в одній з останніми роками улюблених країн для відпочинку українців – Хорватії. 24 Канал розповість про це докладніше.

Як каньйон Зрмані став легендарною річкою Ріо-Пекос?

Дивовижний ландшафт у теперішньому каньйоні річки Зрмані у Хорватії почав формуватися ще після закінчення останнього льодовикового періоду. Саме тоді підняття рівня моря та нестримний потік води створили шедевр, який сьогодні змушує серце битися частіше.

Смарагдова стрічка річки завдовжки 69 кілометрів бере початок під горою Поштак у громаді Грачаць і несе свої кришталеві води просто до Новиградського моря. Проте найдраматичніша частина цієї подорожі розгортається на відрізку від міста Оброваць до самого гирла. Саме там річка пробила собі шлях крізь суворі скелі, утворивши каньйон завглибшки до 200 метрів.

Ці дикі скелясті краєвиди свого часу підкорили навіть кінематографістів. Каньйон Зрмані у 1960-х роках перетворився на легендарну американську річку Ріо-Пекос для зйомок культових пригодницьких фільмів про індіанського вождя Віннету. На плато Пуебло (Паріжевачка главіца), куди веде ґрунтова дорога з містечка Ясенице, колись височіло кінематографічне індіанське селище.

Сьогодні мандрівники з усього світу приїжджають сюди, щоб зробити епічні фотографії на тлі глибокої ущелини, яка має такий само величний вигляд, як і пів століття тому. Але локація пропонує не тільки мальовничі краєвиди.

Ось який здатний вразити вигляд має каньйон Зрмані у Хорватії: дивіться відео OSMOneStepMore

Де шукати на Зрмані адреналін та екстремальні сплави?

Для тих, хто прагне справжнього драйву, каньйон Зрмані пропонує випробувати себе на міцність. Найкращий спосіб відчути характер річки – це підкорити її на рафтах або каяках.

Маршрут активного сплаву зазвичай стартує у селі Каштел Жегарський і триває близько 4 – 5 годин. Він охоплює орієнтовно 12 кілометрів водного шляху з порогами II та III категорій складності.

Головною перлиною та водночас викликом для екстремалів є Великий Бук – неймовірної краси водоспад заввишки 11 метрів. Тут річка буквально "стрибає на голову" з вертикальної травертинової перешкоди.

Звісно, долати таку висоту на човні ніхто не дозволить – туристи обходять водоспад пішки спеціальною стежкою, насолоджуючись гуркотом стихії. Проте на інших ділянках маршруту є безліч безпечних скель, з яких можна досхочу стрибати у прохолодну смарагдову воду.

До слова, сплеск адреналіну та незабутні емоції дарує й рафтинг на гірських річках України. Найпопулярнішими локаціями для екстремальних сплавів є Чорний Черемош, Прут та Стрий, де кожен знайде маршрут відповідно до свого рівня підготовки.

Українці побували у каньйоні Зрмані та поділилися враженнями / Фото та відео ira_grsm

Романтичний круїз та прогулянка над прірвою

Якщо ж активне веслування не входить у ваші плани, каньйон можна дослідити під час комфортної прогулянки на човні, яка стартує з порту Віньєраць або Маслениці. Такий круїз дозволяє без зайвих зусиль роздивитися величні скелі, що височіють просто з води, та зробити фантастичні кадри.

А для любителів піших прогулянок та романтичних легенд обов'язковою точкою на карті є подорож до притоки Зрмані – річки Крупа. Саме там розташований унікальний кам'яний міст Куди (Kudin most) з 12 арок та завдовжки 109 метрів.

За переказами, він був створений на межі XVIII та XIX століть закоханим юнаком, щоб дістатися до нареченої на іншому березі. Сьогодні це одне з наймальовничіших та найспокійніших місць регіону.

Загалом, каньйон річки Зрманя – це ідеальне місце, щоб втекти від переповнених пляжів Адріатики та відчути первісну силу природи, яка назавжди змінює уявлення про хорватські пейзажі. А спогади про смарагдову воду посеред суворих скель гріють душу ще дуже довго.