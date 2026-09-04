Якщо Європа вже нецікава: 5 причин відвідати Казахстан

Сьогодні вже нікого не здивуєш фотографіями на тлі Колізею чи Ейфелевої вежі. Тепер у тренді – маловідомі й недосліджені напрямки. Наприклад, дев'яту за площею країну світу – Казахстан – досі відвідує дуже мало туристів. Тож вона може стати наступним місцем призначенням мандрівників, які люблять небанальні подорожі.

Популярний туристичний путівник Lonely Planet назвав 5 причин, чому варто спланувати подорож у Казахстан. Ця країна вражає не лише неймовірною природою, а й футуристичними містами.

Чим туристам зайнятися у Казахстані?

1. Пориньте у казахську культуру. Найбільше місто Казахстану Алмати оточене могутніми горами, тож тут відкриваються красиві природні краєвиди. Туристам варто завітати на жвавий Зелений ринок, де особливо відчувається колорит країни.

Водночас архітектура Астани – це поєднання футуризму, східних мотивів та радянського спадку. Новітні будівлі вражають сміливими інженерними рішеннями та нестандартними формами.



Зелений ринок в Алмати / Фото MehmetO, Shutterstock

2. Помилуйтеся мальовничим Чаринським каньйоном. За 200 кілометрів від Алмати розташована неймовірна пам'ятка природи, які вже мільйони років. Чаринський каньйон – це жовто-багряні скелі, які простягаються на 154 кілометри. До найпопулярнішої локації каньйону з яскравими червоними скелями можна дістатися звичайним автомобілем, а щоб дослідити місцевість краще, доведеться орендувати позашляховик. Найкраще виділити на це 2 – 3 дні.

3. Послухайте спів дюн у Національному парку "Алтин-Емель". Цей парк відомий на весь світ через свій унікальний співочий бархан. Це піщана дюна висотою 150 метрів, яка у суху погоду видає гучний звук, який нагадує гру органа.



Співочий бархан у Казахстані / Фото Shutterstock

4. Відвідайте космодром Байконур. Це перший і найбільший у світі космодром, який був центром радянської космічної програми. Туристам, які цікавляться космосом, точно варто відвідати це місце. Щоправда, вартість 5-денної екскурсії чимала – 5500 євро. Але зате відвідувачі можуть на власні очі побачити, як запускають ракету у небо та ознайомитися з усіма процесами, які цьому передують.

Запуск ракети на космодромі Байконур / Фото NASA

5. Прогуляйтеся верхи Національним парком Катон-Карагай. Для туристів пропонують унікальні тури верхи на коні мальовничим Національним парком Катон-Карагай. Запах коня додає додатковий камуфляж, а тому тварини не розбігаються, коли наближаються туристи, й можна побачити рідкісні види.

Казахстан – це чудовий напрямок для тих туристів, які вже об'їздили країни Європи і прагнуть побачити щось абсолютно нове.