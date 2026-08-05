Це не примха бортпровідників: чому просять відчинити шторки ілюмінаторів

Під час зльоту та посадки бортпровідники просять пасажирів виконати кілька обов’язкових правил. Одне з них – відчинити шторки ілюмінаторів. Багато хто думає, що це просто формальність, однак насправді така дія має важливе значення для безпеки польоту.

Як пояснила бортпровідниця Тетяна Іваніхіна у своєму тіктоці, є кілька причин чому потрібно відчиняти шторки.

Чому потрібно відчиняти шторки ілюмінатора?

Перша причина – це видимість. Якщо станеться пожежа, пошкодження крила чи двигуна – екіпаж зможе миттєво побачити це через ілюмінатори. Крім того, пасажири теж можуть швидко помітити небезпеку й повідомити про це бортпровідників.

Час – це найдорожче, що є у літаку,

– додала стюардеса Тетяна Іваніхіна.

Друга причина – оцінка обстановки після зупинки літака. Тут йдеться про те, що якщо станеться якась аварійна ситуація, перед тим як відчинити вихід, бортпровідник повинен обов’язково подивитися назовні.

"Якщо там вогонь, уламки чи розлите пальне – відкривати ці двері не можна. Евакуація буде відбуватися через інший вихід", – зазначила бортпровідниця.

Третя причина – найосновніша, за словами стюардеси. Тетяна розповіла, що якщо шторки відкриті – очі звикають до світла за бортом. Якщо на вулиці світлий день чи ніч, ви не втратите дорогоцінні секунди в критичних ситуаціях поки зір адаптується.

Крім того, стюардеса розповіла, що відкриті шторки ілюмінаторів допомагають рятувальникам. Якщо літак зупинився після аварії – вони можуть швидше оцінити, що відбувається всередині салону: чи є дим, полум’я, чи почалася евакуація, і де саме найперше потрібна допомога.

Причини, чому потрібно відчиняти шторки: дивіться відео

Які найзручніші місця у літаку?

Бортпровідники зазначають, що найзручнішим та найкомфортнішим варіантом часто стає місце в першій третині салону, перед крилом. Там зазвичай тихіше, а ще після посадки можна швидше вийти з літака, що особливо зручно під час стислих пересадок.

Серед перваг такого розташування – менше відчутна турбулентність. Для тих, хто нервує під час польоту, це може стати вирішальним аргументом на користь передніх рядів.