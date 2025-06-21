Як готелі дурять гостей

У ванних кімнатах готелів завжди є баночки з різноманітними косметичними засобами – гель для душу, шампунь, крем для тіла тощо. Багато мандрівників використовують їх, аби не брати у подорож з дому. Однак експертка з туризму застерігає від цього. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Річ у тому, що вміст баночок не завжди відповідає дійсності. У ванній може стояти шампунь дорогого бренду, але насправді це лише брендова баночка.

Мандрівники часто вважають, що готельні туалетні приналежності безпечні та свіжі, але реальність може бути зовсім іншою,

– сказала Дон Морвуд.

У Дон багаторічний досвід роботи у туризмі, то ж вона знає, що персонал готелю доливає у брендові баночки дешеві засоби. Деякі готелі настільки хочуть зекономити, що доливають засоби у не до кінця використані баночки після попередніх гостей. Особливо така практика популярна у недорогих готелях.

"Акцент робиться на тому, щоб туалетні приналежності виглядали дорого та розкішно, але те, що є всередині, може не відповідати вишуканій упаковці. У деяких випадках засіб може бути зіпсований і змінювати консистенцію, що свідчить про те, що він лежав там набагато довше, ніж мав би", – наголосила Морвуд.

Яких косметичних засобів у готелях краще уникати: