"Лисиці пристосувалися до міста": експерт пояснив, чому їх бачать на вулицях і в чому небезпека

Останнім часом усе частіше у мережі можна побачити ролики з лисицями, які прогулюються містом. Когось це дивує, а когось – ні. Ми ж спробували розібратись, чому так відбувається та що варто робити.

24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем. Він розповів нам про те, чому лисиці все частіше з'являються на вулицях міст, що слід робити під час зустрічі з ними та як себе поводити тим, у кого є домашні улюбленці!

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Чому лисиць у місті стало більше?

Я розумію, що поява лисиць на вулицях не є для вас новиною. Власне, сам еколого-натуралістичний центр розташований поблизу парку і, ймовірно, там їх можна побачити. Водночас люди продовжують дивуватись, коли бачать лисиць у місті. Скажіть, чому останнім часом вони все частіше гостюють у нас?

Це, в принципі, загальноєвропейська і навіть загальносвітова тенденція. В багатьох європейських містах, наприклад, Парижі, лисиці вже два останні десятиліття є доволі звичною частиною ландшафту. Вони стали так званим синантропним видом, який пристосувався до життя в умовах міста.

У тому ж Парижі лисиці дуже активно живуть на автозвалищах, на шроті, де є старі автомобілі, які потрібно здавати на утилізацію, але вони там лежать кілька років, чекають своєї черги.

І лисиці, оскільки вони є дуже розумними створіннями, зрозуміли, що там їм вигідно перебувати, бо є де сховатись і не потрібно рити нори, щоб там розмножуватися і так далі. Вони просто живуть у цих автомобілях. Це така європейська історія.

У нас так само останніми роками лисиця почала з'являтися активніше в місті з кількох причин. Перша причина – це наша війна і повна заборона на полювання, яка збільшила чисельність практично всіх мисливських видів. А лисиця серед них, оскільки вона є найрозумнішою, так би мовити, дуже швидко це зрозуміла і почала пристосовуватися. Це перша причина.

Друга причина – що в містах їм просто легше знаходити їжу. Тому що смітники ніхто не відміняв, на смітниках завжди є харчові відходи – це по-перше. І по-друге, нагадаю, що все-таки в природі основною їжею лисиць є мишоподібні гризуни.

Вони харчуються мишами. В місті так само цього добра вистачає: і мишей, і щурів. І вони прекрасно їх ловлять і ними харчуються. Саме тому вони приходять активно до міста, бо є де сховатися, є де харчуватися і по них не стріляють, не вбивають. Тому вони активно у нас селяться.

Щодо поведінки людей стосовно лисиць, однозначно хочу наголосити на тому, що триматися від них треба якомога далі, тому що це дика тварина. Це не якась там забавка, яку можна погладити, яку можна годувати з рук і так далі. Чому? Тому що це, в першу чергу, активний хижак, який, крім того (і це найголовніше), є переносником сказу.

Практично 90% лисиць не хворіють на сказ, але є переносниками сказу. Тому якщо при близькому контакті ви отримаєте якийсь укус чи подряпину від лисиці, то це дуже велика ймовірність того, що ви заразитеся сказом. І однозначно при цьому треба звертатися до лікаря і отримати відповідне лікування, інакше це загрожує смертю.

Тому ще раз наголошую: ні в якому разі, якщо ви бачите лисицю в місті, біля своєї оселі, біля роботи і так далі, ні в якому разі не треба бігти до неї, цілуватися, обійматися, підгодовувати і так далі.



Лисиці милі, але контактувати з ними точно не варто / Фото wirestock

Навпаки, треба докласти максимум зусиль для того, щоб їй було тут некомфортно, не було що їсти, і вона собі переміститься, перейде кудись в інше місце і перестане загрожувати вам, власне, оцими неприємними хворобами.

Що робити власникам собак і котів, щоб уникнути проблем через лисиць?

Мене також цікавить взаємодія з домашніми улюбленцями. Бо все одно в нас є коти на вигулі, собаки, які можуть бігати в парку далі від господаря. Як загалом уберегти їх від комунікації з лисицями, які можуть, власне, передати той самий сказ?

Уберегти від комунікації – це однозначно виконувати ті правила, які затверджені Львівською міською радою, правила утримання собак та котів і правила вигулювання. Тобто, якщо ви перебуваєте зі своїм улюбленцем на вулиці, то він повинен бути (якщо говорити про собаку) в наморднику і на повідці. Тоді є максимальна засторога від того, що тварина ця може безконтрольно контактувати з дикою лисицею чи з іншим якимось псом, припустимо, бездомним, де теж є вірогідність якоїсь хвороби, не обов'язково сказу, якою вона може заразитися.

Тобто, я розумію, бо сам собачник, і багато років у мене собаки були, що господар завжди хоче собачку спустити з повідка, дати їй можливість погуляти, щоб вона побігала, порухалася. Це можна зараз робити тільки в спеціально відведених місцях, які огороджені, які відповідним чином доглядаються, обробляються і так далі.



Вигулюйте собаку з повідком, щоб мінімізувати ризики від зустрічі з лисицею / Фото ArthurHidden

Просто так у парку або на вулиці спустити з повідка власну собаку – це не просто небезпечно для її і для вашого здоров'я, це є пряме порушення правил утримання собак в місті Львові.

По котах та ж сама ситуація. Я знаю небагато власників котів, які вигулюють їх з повідками. Але якщо є таке бажання, то теж треба чітко розуміти, що це ризик зараження, і потім ці хвороби, якими заразився ваш кіт, можуть передатися і вам. Тому треба дуже добре подумати, де, власне, ви вигулюєте свого котика.