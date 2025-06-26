Чому в Кримських горах так багато печер і як вони утворилися

Крим – типова карстова зона, що дуже сприятлива для утворення печер. Їх на Кримському півострові, до речі, близько дев'ятиста.

Хоча, згідно з науковими даними, до загальної кількості входять не лише печери, а й всі карстові утворення, серед яких ще є колодязі та шахти. Найдовше карстове утворення в Криму – Червона печера (16 кілометрів), а найглибше – шахта Солдатська (517 метрів), розповідає 24 Канал.

Цікаво Яке озеро вважають найдавнішим в Україні та де воно розташоване

Що відомо про Кримські печери

Карст – це процес розчинення гірських порід поверхневими та підземними водами. Внаслідок цього і утворюються печери. Оскільки Крим – класична карстова область, де цей природний процес відбувається постійно, тут налічується багато печер.

Найвідомішою є Мармурова печера, що розташована в Сімферопольському районі. У 2008 році її зарахували до 7 чудес України. Географічно це нижнє плато гірського масиву Чатир-Даг у Кримських горах.



Мармурова печера / Фото Google Maps

Вхід до печери розташований на висоті 920 метрів над рівнем моря. Складається вона з трьох частин: Головної та Нижньої галерей та "Тигрового ходу". Галереї поділяються на окремі зали. Протяжність розвіданих ходів – 2050 метрів, а глибина – 60 метрів.

У Мармуровій печері облаштовані екскурсійні маршрути довжиною понад кілометр. Температура повітря в ділянках, що обладнані для мандрівників, постійно тримається на відмітці +9 градусів.

Найдовша, вже згадана, Червона печера, в оригіналі має кримськотатарську назву Кизил-Коба. Вона розташована неподалік від села Перевальне, також Сімферопольського району. Свою назву печера отримала від вапнякових круч червонувато-коричневого, місцями рожевого кольору.



Червона печера / Фото Google Maps

Це не просто печера, а цілий печерний комплекс, що поділений підземним озером на дві частини. У системі Червоної печери є 6 поверхів. У межах нижніх рівнів протікає підземна річка, яка періодами пересихає. Внаслідок цього виникають численні мальовничі озера.

Важливо! На жаль, через російську окупацію Криму відвідування півострова наразі не можливе. Проте дуже важливо не забувати про його природні та культурні скарби, адже це частина української спадщини.