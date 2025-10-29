Боснія і Герцеговина має унікальну систему правління, а тому у цій країні є одразу три президенти. Про це 24 Канал розповідає з посиланням на OHR.

Чому Боснія і Герцеговина має три президенти?

Та зване "троїсте президентство" – це результат мирної угоди, яка поклала край війні й передбачила поділ влади між трьома головними етнічними групами країни: боснійцями-мусульманами, православними сербами та католиками хорватами. З 1995 року у Боснії та Герцеговині обирають президію, яка складається з трьох членів: по одному представнику кожної групи.

Таке рішення схвалили, щоб подолати етнічну та релігійну ворожнечу й гарантувати, що жодна з етнічних груп не домінуватиме над іншою. Президенти обираються терміном на 4 роки і кожні 8 місяців між трьома членами президії відбувається ротація на посаді голови.

Ця система – неідеальна, однак наразі кращого рішення для такої мультикультурної країни не знайшли.



У 2024 році Сараєво визнали найбюджетнішим містом Європи для подорожі. Ціни у столиці Боснії і Герцеговини приємно дивують, та при цьому пропонують яскраві враження. Наприклад, тут на одній локації можна відвідати і католицьку церкву, і мечеть, і синагогу, і православну церкву.

Що обов'язково варто побачити у Боснії у Герцеговині?

Боснія та Герцеговина – це унікальна та різноманітна країна, яка поєднує в собі османську, австро-угорську та слов'янську культури. Експерти Lonely Planet дали кілька порад, чим обов'язково треба зайнятися у цій країні:

відправтеся у подорож потягом між Мостаром і Сараєво, яка пролягає через каньйон річки Неретва й кам'яними горами;

заплануйте рафтинг по Неретві;

прогуляйтеся колоритним османським кварталом у Сараєво, який є справжньою душею міста;

прогуляйтеся біля Старого моста Мостара. Його збудували ще за наказом султана Сулеймана Пишного, але під час війни міст зруйнували, тож зараз можна побачити його точну реконструкцію, під час якої навіть використовували техніки 16 століття;

скуштуйте смачну традиційну кухню – долми, чевапі, бурек та піту.

Боснія і Герцеговина – це країна контрастів. Знадобиться не один тиждень, щоб її дослідити і побачити всі найкрасивіші куточки.