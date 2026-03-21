"Знущання з туристів": чому насправді в автобусних турах не працює туалет

Під час бронювання автобусного туру одне з основних питань багатьох туристів: чи буде туалет в автобусі? Та згодом часто з'ясовується, що навіть наявність туалету ще не означає, що ним дозволять користуватися. Декого це страшенно обурює – туристи не розуміють, чому не можуть скористатися базовою потребою. Однак насправді цьому є цілком обґрунтовані пояснення.

Ірина Білецька вже багато років супроводжує туристів в автобусних групах. Вона розповіла, чому саме користуватися туалетом в салоні автобуса заборонено.

Читайте також Секрети щасливого мандрівника: що обов'язково покласти у ручну поклажу для комфортної подорожі

Чому в автобусних турах не працює туалет?

За словами Білецької, закритий туалет – це ніяке не "знущання з туристів". Навпаки – турбота про їхній комфорт. Річ у тому, що туалет в автобусі – це маленький біобак, який розрахований на 20 – 30 використань. Цей бак потрібно регулярно зливати і чистити, а робити це можна лише у спеціально відведених місцях.

Лише уявіть собі запах у салоні, якщо цей бак буде переповнений,

– наголосила Білецька.

Аби всім туристам було комфортно, туалет зачиняють, а натомість роблять санітарні зупинки кожні 3 години. Насправді це дуже зручно, адже можна не тільки в туалет сходити, а й розігнути ноги після тривалого сидіння.

Гідеса радить на кожну зупинку брати з собою гроші, адже у Європі туалети часто платні навіть на заправках.

Гідеса пояснює, чому в автобусі не можна користуватися туалетом: відео

Які є правила користування туалетом в автобусі?

У деяких автобусах користуватися туалетом можна, але через те, що пасажири роблять певні помилки, туалет можуть зачинити. На сторінці @panbus.net розповіли про кілька важливих правил, яких треба дотримуватися при користуванні туалетом в автобусі:

туалет розрахований лише для малих потреб;

кидати сміття, туалетний папір та будь-що інше в туалет заборонено. Для використаного туалетного паперу є спеціальний бак;

після себе обов'язково треба змити воду;

у туалеті є рукомийник, яким треба користуватися.

Як полегшити собі довгу поїздку в автобусі?

Довга поїздка в автобусі може перетворитися у справжнє випробування для тіла. Раніше ми розповідали про неочевидні предмети, які полегшать тривале перебування у сидячому положенні. Один з них – це тенісний м'ячик. Його треба покласти під сідниці і покататись на ньому. Ця вправа врятує сідниці від оніміння, розслабить тригерні точки і стимулює кровообіг.