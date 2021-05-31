Чоловік дізнався про хворобу мами та поїхав з нею у подорож світом: чутлива історія

В Ірландії чоловік повіз матір у навколосвітню подорож впродовж 18 місяців після того, як їй діагностували хворобу Альцгеймера.

Шон О'Саллі (Sean O'Sallaigh) жив у Римі, а його мама Мері у Дубліні. Проте, коли син дізнався про діагноз, то вирішив завести маму Мері у Непал на зиму, щоб та змогла більше гуляти в теплому кліматі. Потім поїздка перетворилося у кругосвітню подорож.

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За словами ірландця, це зробило його маму щасливою – вона знову почала ходити та говорити.

Я думав, що хвороба Альцгеймера – це просто кінець, але коли ми приїхали до Непалу, її здоров'я почало відновлюватися. Вона стала більше ходити, більше говорити, навіть вивчила нові слова,

– розповів О'Саллі.

Син і мати побували в горах в Італії, з'їздили в Кейптаун і взяли участь у фестивалі кольору Happy Holi в Непалі.

"Ми багато гуляли і дивилися, як грають діти. Вони приходили, сиділи з нами в кафе і весь час розмовляли з нею, а вона з ними", – згадав чоловік.

Проте, заради поїздки і турботи про матір в останні роки її життя О'Саллі довелося відкласти ведення свого бізнесу.