Чорногорія чи Албанія: чим відрізняються ці перлини Балкан і як між ними обрати

Чорногорія та Албанія – два балканські напрямки, які останніми роками стали дуже популярними. Обидві країни можуть похвалитися мальовничими узбережжями, затишними містечками й доступнішими цінами, ніж на курортах Західної Європи. Втім, називати їх взаємозамінними не зовсім правильно: атмосфера, пляжі, природа, інфраструктура та навіть формат відпочинку тут різні.

Якщо ви вагаєтеся, куди вирушити – до Чорногорії чи Албанії, – варто розібратися, чим насправді відрізняються ці дві перлини Балкан. Детальніше про дві країни-сусідки і різницю між ними розповів популярний туристичний путівник Lonely Planet.

Неприборкана природа і середньовічні міста: чим унікальна Чорногорія?

За площею Чорногорія навіть менша, ніж пів Албанії, але це геть не означає, що вона менш цікава. Ландшафт цієї країни дуже різноманітний, а природа тут дійсно дика і недоторкана, що є рідкістю для європейського континенту. У Чорногорії є суворі гори, 5 національних парків, гірські ріки, на яких можна зайнятися рафтингом, монастирі на скелях тощо.

І Чорногорія, і Албанія розташовані на одній ділянці Адріатичного моря, але у Чорногорії є дивовижна Которська затока. Ця мальовнича місцевість оточена горами, а стародавнє місто Котор охороняється ЮНЕСКО. Тут здається, що потрапив у фільм про середньовіччя: повсюди могутні кам'яні мури, вузенькі вулички і провулки.

Атмосфера у містечку Пераст, що у Которській затоці: відео @diana.demetri

Обидві країни мають вихід до Скадарського озера – найбільшою прісноводної водойми Балканського півострова. Це ідеальне місце для каякінгу та спостереження за птахами. Довкола водойми можна побачити далматинських пеліканів, чапель, а також величезну кількість карликових бакланів.

Однак з боку Чорногорії у Скадарського озера є одна перевага – близькість до найкращого виноробного регіону країни. Црмниця – це регіон місце, де можна скуштувати смачні червоні вина від з місцевих виноградників.

Скадарське озеро у Чорногорії / Фото Shutterstock

Нічне життя, пляжі та історія: чим туристів манить Албанія?

Албанія – одна з небагатьох країн, де є все: чудові пляжі, красиві гори, маленькі містечка, які переносять вас у минуле, гамірні набережні з активним нічним життям і смачна балканська кухня. Окремим бонусом є албанська гостинність. Через велику кількість туристів з України місцеві вже вивчили деякі українські слова і фрази, тож у магазині вас можуть зустріти зі словами: "Добрий день!".

Берегова лінія Албанії довша, ніж у Чорногорії, тож і пляжів та прихованих бухт тут більше. Крім того, країна омивається одразу двома морями – Адріатичним та Іонічним. Найкращі пляжі розташовані саме на Іонічному узбережжі на півдні країни. Саме їх часто називають "албанськими мальдівами". Водночас пляжі у Дурресі і загалом на північній частині узбережжя можуть розчарувати, адже тут не варто очікувати на бірюзову водичку.

Албанія має багату історію з давньогрецькими містами та красиву природу з 11 національними парками. Крім того, ціни тут дешевші, ніж у Чорногорії.

Пляж у Ксамілі на півдні Албанії / Фото Tripadvisor

То що ж обрати – Чорногорію чи Албанію? Однозначної відповіді немає, адже все залежить від того, якою ви бачите свою ідеальну відпустку. Чорногорія більше підійде тим, хто цінує мальовничі бухти, компактні курортні міста та розвинену туристичну інфраструктуру. Албанія ж може зацікавити мандрівників, які хочуть відкрити для себе менш звичний напрямок та отримати більше свободи у виборі формату відпочинку.