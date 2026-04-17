Де розташовані руїни Червоногородського замку, фото якого потрапило у "Вікі любить пам'ятки"
Червоногородський замок, що пережив століття війн і руйнувань, сьогодні існує лише в уламках каменю та пам'яті. Також локація опинилася у центрі уваги після перемоги його світлини у конкурсі "Вікі любить пам'ятки".
"Вікі любить пам'ятки" – це міжнародний фотоконкурс, присвячений об'єктам культурної спадщини, який проводиться більш ніж у 40 країнах світу за участі регіональних відділень Фонду Вікімедіа та волонтерів спільноти. Основна мета конкурсу – зібрати світлини пам'яток культурної спадщини з усього світу та розмістити їх у Вікісховищі.
Найкращим фото Тернопільської області 2025 року стало зображення Червоногородського замку. Автор – Олександр Єрмошенко. Світлину було зроблено 24 серпня 2020 року, і саме вона привернула увагу до однієї з найзагадковіших історичних пам'яток регіону.
Де розташовані руїни Червоногородського замку?
Замок розташований на півдні Тернопільської області, неподалік водоспаду Джурин. Це був колишній центр князівства та важливого оборонного комплексу. Сьогодні залишилися лише фрагменти веж і стін, які нагадують про зникле поселення Червоне.
Як виглядає локація: дивитись відео
Історія цього місця сягає раннього середньовіччя. Червоногород згадується як резиденція руських князів, а згодом територія переходила під владу литовських і польських правителів. У 17 столітті тут звели мурований замок, який неодноразово зазнавав нападів і руйнувань. У 19 столітті австрійська влада продала ці землі родині Понінських, які перебудували фортецю у палацовий комплекс із парком і неоготичними елементами.
Проте у 20 столітті, під час воєн, споруда зазнала значних руйнувань, а після Другої світової війни поселення поступово зникло. У 2013 році одна з башт обвалилася через занедбаний стан.
У 2024 році в Тернопільській області обговорювали плани реставрації руїн костелу та палацу. Тоді було підписано меморандум про співпрацю між представниками Православної Церкви України, духовенством та благодійним фондом родини Джуринських щодо збереження та відновлення цієї пам'ятки.
Часті питання
