Вирушайте у Карпати: там зараз цвіте унікальна червона рута, занесена до Червоної книги України

Тим, хто планує поїздку у Карпати найближчим часом, варто не пропустити унікальне видовище – сезон цвітіння червоної рути. Легендарна квітка вже прикрашає гірські масиви.

Наприкінці червня високогір'я українських Карпат перетворюється на справжню природну атракцію. Саме в цей період тут розпочинається пік цвітіння рододендрону східнокарпатського, більш відомого як червона рута. Побачити легендарну квітку можна лише на висоті понад 1600 метрів, де гірські схили вкриваються яскравим рожево-фіолетовим килимом.

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Де у Карпатах зараз можна побачити цвітіння легендарної червоної рути?

Як повідомив Юрій Українець на своїй сторінці у фейсбуці 17 червня 2026 року, зараз рододендрон східнокарпатський активно цвіте на Чорногірському хребті. Автор поділився неймовірними світлинами квітучих гір, де схили вкрилися рожево-фіолетовими квітами.

Цвітіння червоної рути на Чорногірському хребті / фото Юрія Українця

Чому варто встигнути побачити червону руту у Карпатах?

Червона рута – одна з найвідоміших і найкрасивіших рослин українських Карпат, яка щороку ненадовго перетворює високогірні схили на яскравий квітковий килим. Побачити її можна лише у горах, адже ця альпійська рослина росте на значній висоті, переважно від 1600 до 2050 метрів над рівнем моря.

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Найбільші площі цвітіння рододендрону східнокарпатського можна побачити у масивах Чорногори та Мармароша, а також у Ґорґанах і на Свидовці. Зокрема, рослина зустрічається на територіях Карпатського національного природного парку та Карпатського біосферного заповідника.

В Україні червона рута росте лише у Карпатах на субальпійських та альпійських луках серед заростей сосни й ялівцю. Попри те, що у природі вона може утворювати великі зарості, її популяція поступово скорочується, тому рослину внесли до Червоної книги України. Період цвітіння рододендрону досить короткий, приблизно три тижні. Тож охочим побачити цю унікальну квітку варто поспішити вирушити у гори.