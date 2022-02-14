Через зростання попиту: airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги
Джерело:Європейська правда
Латвійська авіакомпанія airBaltic організовує два додаткових рейси Київ – Рига. Таке рішення було прийнято на тлі різкого зростання попиту.
Рейси заплановані на 15 і 16 лютого 2022 року. Про це авіакомпанія повідомила у пресрелізі.
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airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги
Як зазначається, додаткові рейси призначені через підвищений попит на цьому маршруті.
Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва до Риги, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року
– йдеться у повідомленні.
Так, цього тижня airBaltic має намір здійснювати щоденні рейси з Києва до Риги.
Крім того, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ – Вільнюс у вівторок, четвер і суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.
При цьому у пресрелізі підкреслюється, що безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic, тому авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. Вона навіть готова за потреби скоригувати розклад своїх рейсів.Зверніть увагу! airBaltic відкрила нову базу в Європі – у фінському місті Тампере. Вона є четвертою базою авіакомпанії та першою за межами Балтії.
Зауважимо, airBaltic здійснює прямі рейси й з України, зокрема, з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги. Звідти українські туристи можуть вирушити за багатьма цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни тощо.
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