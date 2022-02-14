Через зростання попиту: airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги

Латвійська авіакомпанія airBaltic організовує два додаткових рейси Київ – Рига. Таке рішення було прийнято на тлі різкого зростання попиту.

Рейси заплановані на 15 і 16 лютого 2022 року. Про це авіакомпанія повідомила у пресрелізі.

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airBaltic призначила додаткові рейси з Києва до Риги

Як зазначається, додаткові рейси призначені через підвищений попит на цьому маршруті.

Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва до Риги, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року

– йдеться у повідомленні.

Так, цього тижня airBaltic має намір здійснювати щоденні рейси з Києва до Риги.

Крім того, перевізник планує здійснити прямі рейси Київ – Вільнюс у вівторок, четвер і суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.

При цьому у пресрелізі підкреслюється, що безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic, тому авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. Вона навіть готова за потреби скоригувати розклад своїх рейсів.

airBaltic відкрила нову базу в Європі – у фінському місті Тампере. Вона є четвертою базою авіакомпанії та першою за межами Балтії.

Зауважимо, airBaltic здійснює прямі рейси й з України, зокрема, з Києва до Вільнюса та Риги, а також з Одеси та Львова до Риги. Звідти українські туристи можуть вирушити за багатьма цікавими напрямками у Балтійські чи Скандинавські країни тощо.

Проблеми з авіасполученням в Україні: що відомо

12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, 13 лютого здійснив посадку у Кишиневі. Такі були вимоги лізингодавця.

В Украероруху запевнили, що повітряний простір залишається відкритим для польотів.

Водночас до 19 лютого компаніям радять уникати польотів над Чорним морем.

Компанія SkyUP тимчасово припинила продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року.

В Офісі Президента наголосили, що наразі не розглядають закриття повітряного простору.

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