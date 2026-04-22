У Європі скасовують авіарейси: що треба знати туристам про компенсації

Туристична галузь серйозно постраждала через загострення на Близькому Сході. Закриття Ормузької протоки призвело до збільшення цін на пальне та скорочення його запасів. На тлі цього авіакомпанії почали скасовувати рейси, а туристи переживати – чи варто бронювати подорож і купувати квитки у нову країну.

Європейські авіакомпанії скорочують кількість рейсів та збільшують ціни на квитки. Однак у разі скасування перельоту для пасажирів передбачена компенсація. Детальніше про неї розповіла стюардеса з України Тетяна Іваніхіна.

Чи компенсують скасований рейс?

Якщо ваш рейс скасували, то не треба падати в паніку. Якщо скасування сталося з вини авіакомпанії, то збитки обов'язково компенсують. Тобто не просто повернуть вартість квитка, а й виплатять додаткові кошти.

За словами Іваніхіної, розмір компенсації у Євросоюзі залежить від:

відстані перельоту – чим вона більша, тим більша компенсація. Це може бути 250, 400 або 600 євро;

часу, на який затримали рейс або за скільки часу до вильоту його перенесли чи скасували. Компенсують ті рейски, які запізнюються на понад 3 години;

причини скасування чи перенесення.

Якщо пасажирам надали альтернативний рейс і вони прилетіли майже вчасно, то компенсація може становити 50%. При овербукінгу компенсація така ж, а також є можливість обирати – отримати гроші чи квиток на інший літак.

Які авіакомпанії вже скасували рейси?

Днями голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш заявив, що до кінця травня у Європі можуть почати скасовувати рейси через дефіцит пального, особливо – до країн Азії. Як пише Euractiv, Євросоюз планує запропонувати "добровільну координацію", щоб розподіляти паливо по всій Європі й уникнути регіонального дефіциту,

Однак скасування почалися раніше – найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa 21 квітня заявила, що з червня скасовує 20 тисяч рейсів. Щоправда, це стосується лише нерентабельних маршрутів Європою. Оптимізація зачепить 6 хабів: Франкфурт, Мюнхен, Цюрих, Відень, Брюссель та Рим.

Таке скорочення становить всього лиш 1% від загального обсягу пасажирських перевезень авіакомпанії, але воно дозволить зекономити 40 тисяч тонн авіаційного палива.

Як ескалація на Близькому Сході вплинула на туризм?

На початку весни атаки Ірану по країнах Перської затоки сколихнули туристичну галузь. Безліч туристів не могли дістатися додому через закриті аеропорти. Це стосувалося не лише тих, хто відпочивав у Дубаї, а й туристів в Азії, у яких були пересадки в ОАЕ. Людям довелося переплачувати шалені кошти і летіти з сімома пересадками, щоб дістатися в Україну. На щастя, за кілька днів ситуація стабілізувалася і аеропорти знову почали працювати.