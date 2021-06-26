У Чехії достроково послаблять карантинні обмеження

У Чехії влада вирішила послабити карантин раніше, ніж планувала. Низку коронавірусних обмежень скасували 26 червня.

Причиною такого рішення стали літні табори, які розпочинають свою роботу вже зараз. Новий режим зберігатиметься протягом тривалого часу, але може бути посилений у разі погіршення епідемситуації.

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У Чехії суттєво послабили карантин

Чеський уряд мав на меті послабити карантин з 1 липня, але скасував низку обмежень раніше терміну, 26 червня:

зросла максимально дозволена кількість відвідувачів магазинів роздрібної торгівлі, підприємств сфери послуг і музеїв – одна людина на 10 метрів квадратних, а не на 15, як було раніше.

перукарні, косметичні та масажні салони більше не повинні приймати клієнтів по одному і вести їхні списки.

на культурних та інших масових заходах просто неба можуть бути присутні до 5 тисяч осіб, у закритих приміщеннях – до 2 тисяч при заповненості на 75%.

У клуби і ресторани повертається жива музика, однак танці залишаються під забороною.

У кінотеатрах знову дозволено споживати їжу та напої.

Окрім цього, дозволяється відвідування фортець і замків у складі туристичних груп за наявності негативного тесту на коронавірус або підтвердження вакцинації.

Ситуація з COVID-19 у Чехії: що відомо

Станом на 26 червня у Чехії виявили 1 мільйон 666 тисяч випадків COVID-19.

Перемогли смертельну інфекцію 1 мільйон 634 тисячі осіб. Померли понад 30 тисяч.

Протягом минулої доби, 25 червня, у країні зафіксували 165 нових хворих на коронавірус.

У Чехії протягом останнього тижня фіксували менш ніж 200 нових хворих щодня.