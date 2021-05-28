Чехія відкриває кордони для туристів із низки країн

Влада Чехії відкриває свої кордони для туристів із низки країни. України у цьому переліку немає.
З 31 травня мандрівники з Угорщини, Німеччини, Польщі, Австрії, Словаччини, Словенії та Хорватії можуть в'їжджати на територію Чехії, після отримання першої дози вакцини проти COVID-19. Про це заявив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Адам Войтех.
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За його словами, це відкриття стандартного туризму. Також він додав, що сертифікати для туристів із цих семи країн будуть визнані.
Згодом міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек повідомив у своєму Твіттері, що з 1 червня, щеплені люди з таких країн: Ізраїлю, Австралії, Таїланду, Нової Зеландії, Сінгапуру та Південної Кореї, теж зможуть подорожувати Чехією.
Водночас допускається в'їзд особам, які отримали першу дозу вакцини принаймні за 22 дні, з Німеччини, Австрії, Угорщини, Словенії, Польщі та Словаччини.
Як відомо, умови прибуття до Чехії регулюються так званою картою мандрівника.За даними Worldometer, станом на 28 травня 2021 року в Чехії виявлено 1 660 481 випадок зараження коронавірусом, з них 30 088 летальних.
Відзначимо, Європейський Союз готується відкрити кордони, які майже рік були під замком. Єврокомісія хоче відновити туристичний потік, який є вкрай важливим для багатьох держав-членів.