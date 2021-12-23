Чехія посилила умови в’їзду для українців: що змінилося
Джерело:"Європейська правда"
Чехія змінила правила в'їзду для українських громадян. З 27 грудня країна вимагатиме негативний результат ПЛР-тесту.
Нове правило розповсюджуватиметься навіть на тих громадян, які отримали 2 дози вакцини. Розповідаємо, що ще слід знати тим, хто в'їжджатиме в Чехію.
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Чехія посилює умови в'їзду в країну: що відомо
"З 27 грудня іноземці, які не мають дозволу на постійне проживання в Чехії, повинні при в’їзді до Чеської Республіки пред’явити негативний результат ПЛР-тесту. Негативний результат тесту не повинні пред’являти особи, які мають третю дозу вакцинації сертифікованими вакцинами, діти до 12 років, а також діти від 12 до 18 років, які пройшли повний курс вакцинації (2 дози)", – інформує портал "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС".
Для іноземців, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії це правило почне діяти з 3 січня.
Правила в'їзду в Чехію
- В’їзд до Чехії дозволено українцям, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією, за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.
- Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю можна за допомогою українського міжнародного ковід-сертифіката, сформованого у мобільному додатку "Дія", його паперового аналога (з QR кодом) або сертифікатом, виданим в країні ЄС.
- Крім того, в'їзд дозволено українцям, які мають довідку про одужання від COVID-19, оформлену в додатку чи на порталі "Дія", за умови, що з часу першого позитивного тесту минуло не менше 11 днів і не більше 180 днів.
- Перед в’їздом до країни потрібно заповнити в’їзний формуляр.
COVID-19 в Чехії : останні дані
- За даними Worldometer, станом на 23 грудня 2021 року в Чехії виявлено 2 435 208 випадків зараження коронавірусом;
- На жаль, з них 35 585 летальних;
- Водночас 2 214 761 особа поборола хворобу.