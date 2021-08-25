Чехія оновила умови перетину кордону: українцям дозволили в'їзд

Чехія дозволила в'їзд вакцинованим громадянам з 23 серпня. Вони мають бути щеплені вакциною, яка схвалена Європейським агентством з медицини (EMA). У переліку є 5 препаратів, усі вони використовуються в Україні.

Під час перетину кордону вони мають пред’явити сертифікат про вакцинацію у паперовому або електронному виді. Також необхідно заповнити в’їзний формуляр та мати чинний біометричний паспорт.

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Які умови в'їзду в Чехію

До Чехії можуть потрапити лише щеплені туристи. Мовиться про одну з вакцин, які ухвалили в ЄС:

Vaxzevria (AstraZeneca);

Spikevax (Moderna);

Comirnaty (Pfizer/BioNTech);

Janssen;

Covishield.

Після вакцинації має пройти не менше 14 днів. Турист на кордоні має надати документ англійською мовою із зазначенням персональних даних про особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також QR-код.

Крім того, необхідно мати медичне страхування на термін поїздки та заздалегідь оформити електронний формуляр на сайті https://plf.uzis.cz/. Відповідь прийде на e-mail, її теж варто мати на телефоні або ж у видрукованому виді. Документ можуть запросити під час прикордонного контролю або при реєстрації за місцем проживання.

Чи можливі винятки

До країни можуть в'їхати громадяни України, які мають дозвіл на проживання в Чехії чи іншій країні ЄС або візу. Також можуть потрапити особи, які мають спеціальні документи:

довідка від лікаря або медичної установи;

виклик до суду;

запрошення від державного органу;

довідка про необхідність належного догляду (від лікаря чи соціальної служби) та документи на підтвердження родинних зв’язків з цією особою;

судове рішення про встановлення опіки над дитиною чи зустрічей з нею;

лист від компетентного міністерства Чеської Республіки про те, що приїзд особи є в інтересах Чехії.

Але ці особи мають пред'явити негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону. Вони впродовж 5 днів мають перебувати на домашній самоізоляції, а потім зробити повторний тест.