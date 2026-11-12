Лумшори, Берегове чи Косино: де на Закарпатті купатися в гарячій воді та скільки готувати грошей

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У закарпатських Лумшорах можна випробувати традиційні чани, підігріті на відкритому вогні, а в Береговому та Косино – поплавати в термальних басейнах. 24 Канал розповість, куди вирушити за релаксом цієї осені та скільки коштує купання у популярних локаціях.

Де покупатися в чанах і термальних водах у листопаді?

1. Лумшори

Лумшори – це невелике село в Ужгородському районі, оточене горами та лісами. Саме сюди туристи приїжджають, щоб поплавати в гарячій воді просто неба, подалі від міської метушні.

Місцева традиція купання в чанах має свою особливість: великі металеві ємності наповнюють водою та підігрівають на відкритому вогні. Поруч часто облаштовують басейн або купіль із холодною водою, щоб відпочивальники могли чергувати температури. Деякі чани розташовані просто біля гірської річки Турички, що додає особливої атмосфери.

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У листопаді Лумшори особливо привабливі завдяки контрасту між гарячою водою та прохолодним повітрям. А якщо пощастить із погодою, можна насолоджуватися купанням серед осіннього лісу або навіть під час першого снігу.

Чан на 4 – 6 осіб коштує від 900 гривень за годину, а більша купіль на 10 – 12 людей – від 1400 гривень за годину. Водночас ціни залежать від конкретної садиби та комплексу. Крім того, у деяких місцях мінімальне замовлення становить дві години. Тож компанії з кількох людей варто заздалегідь уточнити, чи можна орендувати чан лише на одну годину та чи входять у вартість рушники й інші послуги.

Купання в чані у Лумшорах: відео @kateryna_yatsola

2. Берегове

Якщо замість традиційного чана хочеться повноцінного купання в басейні, варто звернути увагу на Берегове. Це місто на Закарпатті відоме своїми термальними водами, які приваблюють туристів протягом усього року.

Одним із найвідоміших місць для такого відпочинку є комплекс "Жайворонок". Тут облаштовані басейни з термальною водою, у яких можна купатися навіть тоді, коли на вулиці холодно. Завдяки природному мінеральному складу вода має характерний запах і відрізняється від звичайної басейнової.

Відвідувачам пропонують кілька варіантів квитків залежно від тривалості перебування. За тарифами на листопад 2026 року, дорослий вхід коштує:

300 гривень – за 2 години;

350 гривень – за 3 години;

600 гривень – за цілий день.

Комплекс працює з 08:00 до 22:00, тому сюди можна приїхати як на кілька годин, так і на цілий день. Це один із доступніших варіантів термального відпочинку на Закарпатті.

Критий термальний басейн у "Жайворонку" / Фото відпочинкового комплексу

3. Косино

Ще один популярний напрямок – термальний курорт "Косино", розташований у селі Косонь Берегівського району. На території комплексу є кілька басейнів із різними температурними режимами. Окремою особливістю є комплекс королівських саун, оформлених у різних стилях.

У листопаді 2026 року на відвідування термальних басейнів для дорослих діє осінній тариф, запроваджений із 1 вересня:

1300 гривень – за 3 години;

2300 гривень – за необмежене перебування протягом дня.

Для дітей зростом до 150 сантиметрів вхід безкоштовний. У вартість квитка також входить 30 хвилин відвідування королівських саун. Крім того, восени туристи можуть ексклюзивно відвідати Welness зону курорту без бронювання номера. 3 години відпочинку тут обійдуться у 3000 гривень, а цілий день – 5000 гривень.

Термальний басейн у "Косино" в холодну пору року / Фото відпочинкового комплексу

4. Велятино

Ще одне місце, яке варто додати до маршруту, – село Велятино поблизу Хуста. Тут розташований комплекс "Теплі води", де також можна відпочити в басейнах із термальною та мінеральною водою. Цей напрямок особливо підійде для тих туристів, які шукають дешевші альтернативи "Косино".

За сезонним тарифом 2026 року, дорослий квиток коштує 350 гривень за три години та 700 гривень за цілий день. "Теплі води" працюють щодня з 09:00 до 19:00. Це хороший варіант для тих, хто хоче поєднати купання з подорожжю Хустським районом та знайомством із природними й культурними пам'ятками Закарпаття.

Відпочинок у Велятино / Фото "Теплі води"

Вибір залежить від бюджету й формату дозвілля: у Лумшорах варто спробувати традиційні чани, у Береговому та Велятино – відпочити в термальній воді, а в Косино – влаштувати повноцінний SPA-день. Тож навіть коли за вікном холодно й похмуро, на Закарпатті є чимало способів додати своїм вихідним трохи тепла.