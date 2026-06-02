Не так дорого, як здається: українка назвала витрати поїздки на 8 днів у Лісабон та на Мадейру

У багатьох є думка, що подорожі – це завжди дуже дорого. Проте, якщо заздалегідь планувати поїздку, шукати вигідні квитки та подорожувати компанією, навіть мандрівка на далекі відстані може обійтися значно дешевше, ніж здається.

Українська блогерка dashassk_ поділилась детальним бюджетом своєї мандрівки у Лісабон та на Мадейру на чотирьох людей, яка тривала вісім днів.

Скільки коштує відпочинок у Лісабоні та на Мадейрі: українка показала бюджет 8-денної подорожі

Спочатку компанія провела дві ночі у Лісабоні, а потім ще п'ять на Мадейрі. На авіаквитки у дві сторони блогерка витратила 190 євро. У цю суму входили перельоти за маршрутом Варшава – Лісабон – Фуншал – Варшава. Проживання у Лісабоні зі сніданками та житло на Мадейрі без сніданків обійшлися у 205 євро з людини за всю подорож.

Щоб побачити якомога більше локацій на острові, компанія орендувала автомобіль із повною страховкою. Разом із витратами на бензин це коштувало 120 євро з людини. Ще 47 євро пішло на продукти у магазинах, а близько 50 євро на кафе та ресторани у Лісабоні й на Мадейрі. Окремо дівчина врахувала додаткові витрати: таксі, паркінг, платні входи та інші дрібні витрати. На це загалом пішло ще 26 євро. У результаті вся подорож до Лісабона та на Мадейру обійшлася їй у 638 євро з людини.

Коли туристам найкраще відвідувати Лісабон та Мадейру?

Найкращий час для поїздки на Мадейру – це весна та початок осені, а саме період із квітня по червень і з вересня по жовтень. У цей час на острові тепла погода без сильної спеки, менше туристів і комфортні умови для хайкінгу та прогулянок. Особливо популярним вважається травень через знаменитий Фестиваль квітів і дуже зелені пейзажі.

Що стосується Лісабона, то найкомфортніше їхати навесні або восени – у травні, червні чи вересні. У цей період у місті вже тепло, але ще немає виснажливої спеки та величезних натовпів туристів, як у липні та серпні. Крім того, саме навесні Лісабон особливо красивий через цвітіння дерев і велику кількість сонячних днів.