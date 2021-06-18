На Буковині з'явилося ще одне квіткове поле – півонієве: мальовничі фото й відео

У Чернівецькій області розквітли півонії. Квіткове поле висадили на околиці селища міського типу Глибока.

Загалом на площі у 0,5 гектара розквітли майже три тисячі кущів. Про це порталу розповів власник фірми "Флоріум" Петро Тоненчук.

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Квіти висадили восени 2020-го. Наступні два роки їх будуть розсаджувати далі, адже з кожним роком вони ставатимуть все гарнішими.



На Буковині розквітло півонієве поле / Фото: molbuk.ua

Це поле висадили не для відвідувачів. Півонії посадили, щоб надалі продавати саджанці, коли кущі розростуться через 2 – 3 роки. Але якщо люди приїхали спеціально для фотосесій, то дозволяємо зайти і сфотографуватися, – каже Петро.

Нині, й впродовж ще двох тижнів, тут квітнутимуть понад 100 сортів півоній різних кольорів: білі, червоні та рожеві.



У селищі Глибока, що у Чернівецькій області, розквітли півонії / Фото: molbuk.ua

Зазначається, що найдорожчий саджанець півонії вартує 5 тисяч гривень.

Детальніше дивіться у відео:



Відзначимо, раніше величезне макове поле зацвіло біля Овідіополя, що на Одещині. Воно розташоване на східному березі Дністровського лиману.

На Рахівщині, біля підніжжя гори Близниця, рясно зацвіли дикі нарциси й рідкісний тирлич, що є символом Альп.​

Крім того, на Прикарпатті, у селі Хмелева Городенківського району, зацвіло величезне ромашкове поле.