Як створили Будинок з химерами – одну з наймістичніших споруд України

Будинок із химерами або будинок Городецького – незвичайна та екстравагантна споруда у Києві, відома далеко за межами України. Будинок приваблює і водночас лякає. За кількістю міфів і легенд він не має собі подібних. Будівля привертає увагу завдяки розташуванню на пагорбі. Цей дім – межа між містичним, надзвичайним та реальним.

Потрапити у середину будинку можна тільки з екскурсією. У статті ми розповімо історію та цікаві факти про Будинок із химерами.

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Загальна інформація

Будинок із химерами – найвідоміша споруда в Києві у стилі модерн. У столиці це перший будинок, який був побудований із цементу та цегли "без даху" (високий парапет на даху сховав покрівлю). Споруда побудована у формі куба та має 6 поверхів, якщо дивитись із площі Франка, та всього 3 – з Банкової. На кожному поверсі була розташована тільки 1 квартира. З самого початку вона будувалася для отримання прибутку від оренди.

Інтер'єри та зовнішнє оформлення більше ніде не повторюються. Фасади прикрашені скульптурами на мисливську та міфологічну тематики – морські жителі, різні тварини, плазуни. Дивлячись на парапет даху, можна побачити нереїд, що тримають у руках тризуби, а замість волосся у них – фантастичні квіти та листя. Поруч сидять великі жаби та височіють хвости дельфінів. Свої крила широко розправляють орли, по колонах біжать ящірки. У стіни вмуровані голови антилоп, носорогів, крокодила та слонів, хоботи яких є водостоками.

Будинок із химерами всередині / Фото AD magazine

Інтер'єр відповідає зовнішньому вигляду. Перше приміщення від центральних дверей захоплює відразу. У центрі стелі – спрут, щупальці якого спускаються до стін сплетінням морських зірок, рослин та раковин різних кольорів, зверху вкритих перламутром. Стіни прикрашають розписи з зображеннями підводного світу та затонулих кораблів. У центрі парадних сходів вбудована колона, обвита величезним дельфіном та рослинами. Сходи, що ведуть на верхні поверхи, виконані з білого мармуру. На стінах можна побачити мисливські трофеї: куріпок у вигляді гірлянд, зайця, оленя та іншу дичину. На сходах між 4 і 5 поверхами встановлений величезний сом – електричний світильник, який досі працює.

Специфічно те, що будівлю всередині прикрашають тварини – здобич мисливця, у той час, як ззовні – живі тварини.

Зараз Будинок із химерами – Мала резиденція Президента України, де проходять зустрічі з закордонними делегаціями. Також на території знаходиться філія Національного музею – "Шедеври мистецтва України". Гордість музейно-культурного центру – "Острозька Біблія", датована 1581 роком та надрукована Іваном Федоровим. Ви ознайомитеся зі скульптурами, мальовничими полотнами, бронзовим посудом 16 століття до нашої ери.

Де розташована

Фантастична будівля із химерами розташована у самому центрі столиці, навпроти Адміністрації Президента, за адресою Банкова 10. Доїхати до будівлі можна на метро. Від станції Хрещатик треба йти вулицею архітектора Городецького, перейти площу Івана Франка та підійматися вгору. Але якщо доїхати до вулиці Інститутської, то теж треба йти нагору в напрямку до Банкової.

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Історія

На початку ХХ століття у Києві почали проводити впорядкування занедбаної території у віддаленій частині. Спочатку було осушення Козиного болота, а на його місці був побудований театр. Ділянку землі на кручі, позаду театру, виставили на аукціон за низькою ціною, бо вона була непридатна для будівництва через крутий схил.

Але це не засмутило польського архітектора Владислава Городецького. Одна із версій ідеї будівництва побудована на суперечці архітекторів Володимира Леонтовича, Олександра Кобелєва та самого Владислава Городецького. Коли вони дізналися, що Городецький придбав ділянку на схилі кручі, архітектори були здивовані таким вчинком і одразу уклали парі: умови були жорсткі, бо протягом 2 років Городецький повинен побудувати на непридатній ділянці будинок.

Інтер'єр Будинку з химерами / Фото kyivmaps

Так у 1902 – 1903 роках був зведений Будинок із химерами. Будівництво споруди зайняло один рік, а на його внутрішнє та зовнішнє оформлення пішло 2 роки. У 1904 році відбулося заселення будинку мешканцями. Архітектор із сім'єю зайняв 4 поверх, решту здавав у оренду.

У 1912 році архітектор заклав будинок, щоб отримати кошти для поїздки до Кенії на сафарі. Викупити його Городецький вже не зміг, тому у 1913 році будівля перейшла у власність працівника французького консульства – Данила Балаховського. У 1916 році Будинок із химерами перекупив купець першої гільдії Самуїл Німець.

Після революції споруда була націоналізована. Її віддали під комуналку. В цьому домі до початку Другої світової війни мешкала інтелігенція (інженери, працівники мистецтва тощо), тому будівля не зазнала руйнування. Після війни це вже була лікарня ЦК КПУ.

За цей період будинок значно постраждав. Усі стіни неодноразово були пофарбовані олійною фарбою, до них була прикріплена медична апаратура, яка створювала вібрацію, що призвело до тріщин. Для зменшення руйнування споруди землею були засипані нижні поверхи. Але це не допомогло: з фасаду почали падати цементні фігури. Після закриття Маріїнського палацу на ремонт було прийнято рішення резиденцію Президента перенести у Будинок із химерами. Завдяки цьому у 2003 – 2004 роках була здійснена реконструкція будівлі. Після закінчення робіт будинок Городецького став Малою резиденцію Президента.

Одна з кімнат у Будинку з химерами / Фото kyivmaps

Сучасна президентська резиденція, що розташована на Банковій, ділиться на такі приміщення:

зала для брифінгів;

урядова кімната для підписання паперів;

приміщення для вручення грамот і нагород;

зала для урочистих заходів;

переговорна зала;

кімната для особистих зустрічей Президента України.

Цікаві факти

Надзвичайні скульптури Будинку з химерами зроблені італійським скульптором Еліо Саля з Мілану за ескізами Городецького. Зовнішнє оздоблення – мініатюри тваринного підводного та надземного світів. Будівля належить до пам'ятки архітектури. У будівництві вперше був використаний цемент. Зовнішнє оздоблення споруди – єдине у всьому світі. Еліо Саля поставив свій автограф на зображеній битві між орлом та левом. Всередині особняка усіх тварин було зображено у вигляді здобичі мисливців, а ззовні – лише живих тварин. Є думка, що Воланда й Азазелло Булгаков у своєму романі "Майстер і Маргарита" створив під враженням від цієї споруди. З вулиці Банкової будинок має 3 поверхи, а з протилежної сторони – 6, завдяки перепаду висот. Весь декор Будинку з химерами виконано з бетону. Багато дослідників вважають, що скульптури тварин із бетону – реклама нового матеріалу, а не творчий задум. Будинок Городецького має форму куба. Завдяки високому парапету здається, що будівля не має даху. Одна з легенд говорить, що будівля була побудована архітектором Миколою Добачевським, а не Городецьким. Але підписи на всіх кресленнях поставлені Городецьким, що доводить його авторство. Для укріплення будинку було застосовано 50 бетонних паль.

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Для туристів

Будинок із химерами туристи можуть фотографувати ззовні. Та потрапити всередину не так вже й легко. На екскурсію потрібно заздалегідь записуватися за декілька місяців. Для запису потрібно надати повні паспортні дані.

Якщо ви потрапили у список на відвідування, підтвердження надійде за 1 – 3 дні до екскурсії, обов'язково з собою треба мати паспорт. Усередині заборонено фотографувати та проводити відеозйомку, телефони повинні бути залишені у камері схову. Це пов'язано з тим, що Будинок із химерами – режимний об'єкт. У групу входить не більше 10 туристів. Вартість квитка на одного – 400 гривень. Екскурсії проводяться щосуботи о 10:00 та 12:00.

Незвичайний та казковий Будинок із химерами відвідати варто усім, хто цікавиться архітектурою Києва, попри існуючі обмеження.