Будинки з підозрілими очима: як стара архітектура Румунії стала символом боротьби з корупцією

Один з найкрасивіших культурних центрів Румунії місто Сібіу славиться своєї особливою архітектурою. Старовинні будинки мають невеличкі віконця, які виглядають так, ніби очі з підозрілим поглядом.

Кілька століть тому ці невеличкі отвори на дахах мали цілком практичне призначення. Натомість в часи сьогодення "підозрілі вікна" стали символом боротьби румунів з корупцією в країні.

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Для чого робили вікна на дахах

Більшість будинків "з очима" побудовані між XV та XIX століттями.



Будинки Сібіу мають дахи з очима / Фото Atlas Obscura

Вікна дивної форми насправді мали функцію вентиляції для горищ, де зберігалося м’ясо, сир, зерно та інші продукти.



Дивні віконечка виконували функцію вентиляції / Фото Atlas Obscura

Завдяки невеличким отворам у приміщення потрапляло сонячне світло, але не занадто багато.



Маленькі отвори пропускали достатньо світла / Фото Atlas Obscura

Попри свої практичні цілі, деякі мешканці стверджують, що ці "підозрілі очі" були створені для того, аби викликати страх у людей, даючи їм зрозуміти, що за ними завжди спостерігають і поводитися треба відповідно.



Дехто вважає, що такі вікна створили, щоб викликати страх у людей / Фото Atlas Obscura

Символ боротьби з корупцією

На початку 2017 року у Румунії відбулися одні з наймасштабніших акцій протесту в історії країни. Сотні людей вийшли на вулиці, щоб виголосити невдоволення рішенню новообраного уряду про декриміналізацію корупції та запровадженню законів, які дозволяли політикам уникнути розслідування.



Акції протесту в Румунії / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

Символом протесту стали вікна з підозрілим поглядом, які прозвали "очі Сібіу". Протестувальники з плакатами заявляли, що вони створюють "зону, вільну від корупції", а "очі Сібіу" символізують їхню пильність.



"Підозрілі вікна" стали символом боротьби з корупцією / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

З усього світу люди висловлювали свою підтримку румунам, надсилаючи їм фотографії з "підозрілими очима".



Фотографія, надіслана з Франції / Фото VĂ VEDEM DIN SIBIU

У наслідку президент Румунії Клаус Йоханніс звільнив голову Національного антикорупційного управління, а парламент запропонував зміни до кримінального кодексу.



Будинки "з очима" побудували впродовж XV – XIX століть / Фото Atlas Obscura