Спека триватиме щонайменше впродовж тижня. Температура підійматиметься до позначки у 48 градусів.

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Якою буде погода в Європі

Хвиля спеки з Сахари принесе істотне потепління. Ймовірно, це буде найгарячіший пік за все літо. Проте синоптики зазначають, що спека буде наростати поступово. Найближчим часом на Сицилії очікується до 48 градусів спеки, а на Сардинії та півдні Італії повітря прогріється до 40 із позначкою "плюс" та вище.

До кінця тижня спека протримається з незначними коливаннями. Температура сягатиме позначки у 39 градусів за Цельсієм. Пекельна спека почне відступати вже після 15 серпня.

Чи буде така ж спека в Україні

З 9 по 15 серпня за прогнозами українського Гідрометцентру буде хмарна з проясненнями, подекуди можливі зливи з грозами. Проте температура не перевищуватиме 30 градусів. На заході країни погодні умови будуть комфортнішими з температурним максимумом у 24 – 26 тепла, на сході – тепліше на кілька градусів.