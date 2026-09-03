Резиденцію британського прем'єра виставили на Booking: десятки туристів кинулися бронювати

Дослідники вирішили довести, як легко опублікувати на Booking фейкове оголошення й для цього розмістили на сервісі резиденцію британського прем'єра. У результаті сервіс дійсно опублікував оголошення, а десятки туристів навіть спробували його забронювати.

Дослідники британської групи WHICH? хотіли показати туристам, що оголошення про оренду житла на Booking.com можуть бути шахрайськими. Ба більше, зловмисникам опублікувати таке оголошення дуже просто, а от туристам повернути гроші – не дуже. Про це розповідає Cyber News.

Що відомо про експеримент на Booking.com?

Дослідники вирішили використати широко відому у Великій Британії адресу – Даунінг-стріт, 10. Саме тут розташована резиденція й водночас офіс британського прем'єр-міністра. Оголошення створили 19 червня, описавши офіс прем'єра як "однокімнатні апартаменти в центрі Лондона площею 215 квадратних метрів". Для переконливості додали фото будівлі та реальну адресу.

Booking без проблем прийняв це оголошення і розмістив його на сервісі. Тестова система відгуків показала оцінку 10/10, хоча це помешкання раніше не бронювали і реальні відгуки про нього не залишали. Це при тому, що Booking стверджує, що усі відгуки перевіряються.



Теракотова кімната у резиденції прем'єра Великої Британії / Скриншот з відео

Упродовж лише перших 20 хвилин 14 користувачів надіслали запити про бронювання резиденції. У цілях експерименту першими це зробили дослідники, заплативши гроші за бронювання, а сервіс їх списав. Фейкове оголошення видалили аж через 6 тижнів, водночас Booking досі не повернув гроші за бронювання помешкання.

Крім того, в експерименті перевірили ризики фішингу. У приватному листуванні на сервісі дослідники надсилали посилання на зовнішній сайт, де від користувача вимагали ввести дані банківської карти для підтвердження бронювання. Booking такі повідомлення не блокував і не видав попередження.

На своє виправдання сервіс заявив, що експеримент не відображає "загальну ситуацію". Мовляв, більшість шахрайських дописів нібито видаляються упродовд доби завдяки інструментам ШІ.

Цей експеримент – це ще одне важливе нагадування для мандрівників. Під час бронювання помешкання треба бути дуже уважним – ретельно перевіряти відгуки, розташування житла, не переходити на зовнішні сайти, якщо власник помешкання надсилає посилання.