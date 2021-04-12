У бразильському місті Енкантада, що на півдні країни, споруджують нову статую Ісуса Христа. Вона буде на п'ять метрів вищою від знаменитого пам'ятника Христу-Спасителю в Ріо-де-Жанейро.

Статую почали зводити ще у 2019 році. Тиждень тому завершили монтаж голови та розпростертих рук. Повністю завершити спорудження планують до кінця 2021-го.

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Христос Покровитель у місті Енкантадо у висоту досягне 43 метрів зі своїм п'єдесталом. Натомість Христос-Спаситель в Ріо має 38 метрів.

Ідея збудувати новий пам'ятник належить місцевому політику Адроальдо Конзатті, який помер через COVID-19.



Нова статуя Христа в бразильському місті Енкантада / Фото: Getty Images

Всередині самого каркасу будують шахту для ліфта та оглядовий майданчик на висоті 40 метрів.

Загальна вартість проєкту – 350 тисяч доларів. Ці гроші зібрали коштом пожертв приватних осіб та компаній.

Зазначається, що нова статуя Христа буде найвищою в Бразилії, але не у світі. В Індонезії та Польщі є пам'ятники Христу висотою 52,55 метра та 52,5 метра.



У Бразилії будують нову статую Христа – вищу, ніж у Ріо-де-Жанейро / Фото: Getty Images

Однак у світі є десятки інших, які є вищими, включаючи декілька статуй Діви Марії та численні Будди.