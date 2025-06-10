На тікток-сторінці @lviv.travel назвали 5 причин, чому варто провести день у Ботанічному саду у Львові. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чим здивує Ботанічний сад у Львові

Ботанічний сад у Львові – це жива історія. Колись на його місці був парк Цетнерівка, названий на честь графа Речі Посполитої Ігнатія Цетнера. Граф сам саджав у парку квіти, тут навіть досі росте модрина, яку він посадив.

У Ботанічному саду можна побачити унікальні рослини, про які ви раніше могли читати хіба що у книжках.

Тут росте церцис , яке ще називають "деревом Юди". Існує легенда, що саме на цьому дереві повісився Юда після того, як зрадив Ісуса Христа.

, яке ще називають "деревом Юди". Існує легенда, що саме на цьому дереві повісився Юда після того, як зрадив Ісуса Христа. Секвоядендрон – дерево, схоже на мамонта. Воно росте у Львові вже понад 70 років.

– дерево, схоже на мамонта. Воно росте у Львові вже понад 70 років. Неопалима купина – кущ, в якому Бог колись з'явився Мойсею.

– кущ, в якому Бог колись з'явився Мойсею. У парку можна побачити навіть славнозвісну червону руту.

Цей ботанічний сад – це справжня наукова перлина. У ньому зібрана колекція рослин, яка має національне значення. Загалом у Ботанічному саду ростуть понад 60 рідкісних червонокнижних видів.

Четверта причина навідатися у сад – це унікальні оранжереї, які відривають для відвідувачів з травня. У них можна помилуватися екзотичними сукулентами, пальми та кактусами висотою до 18 метрів. Деяким рослинам тут вже понад 150 років.

Родзинкою Ботанічного саду є босонога стежка – спеціально облаштована доріжка з галькою, корою, склом і ще багато чим. Відвідувачам пропонують зняти взуття і походити по різних предметах, аби відчути цей світ на дотик. Така прогулянка не лише приємна, а й корисна, адже активує нервові закінчення, тренує рівновагу та знімає стрес.

Дивіться відео про Ботанічний сад у Львові:

Скільки коштує вхід у Ботанічний сад у Львові

Вхідний квиток на територію саду обійдеться у 100 гривень, в оранжерейний комплекс – на 40 гривень дорожче. Також діються пільгові ціни для школярів і студентів. Військові, люди з інвалідністю, а також ще низка категорій громадян можуть відвідати сад безкоштовно.

Зауважимо, що Ботанічний сад працює у вівторок, середу, четвер та неділю з 10:00 по 18:00.