Українці масово їдуть на Боржаву: яка буде погода на полонині цими вихідними

На вихідних 10 – 11 жовтня багато українців збираються у похід полониною Боржава. А причина такого різкого зростання популярності цієї локації – у її осінніх пейзажах. Зараз гірський хребет нагадує поверхню Марса через червоні та помаранчеві кольори довкола.

Усі, хто не встиг у похід Боржавою минулими вихідними, збираються вирушити вже 10 – 11 жовтня. Тож 24 Канал розповість, яка буде погода і чи комфортні умови для довгої гірської прогулянки.

Яка буде погода на полонині Боржава на вихідних?

У суботу на українців чекає ідеальна погода для походу гірським хребтом. Укргідрометцентр прогнозує на Боржаві +9 градусів вранці і +19 в обід. При цьому сонечко часто ховатиметься за хмарами, тому на вершинах не буде спекотно. Краще взяти кілька шарів одягу й одягати або знімати його за потреби, адже погода у горах мінлива.

Водночас тим, хто планує похід у неділю, вже не так пощастить. За даними синоптиків, погода різко зіпсується – буде хмарно й падатиме дощ, а стовпчики термометрів опустяться до +12…+13 градусів.

Якщо є можливість вирушити на полонину у будні, то варто запланувати похід вже на цю середу або четвер, 7 – 8 жовтня. Небо буде сонячним, повітря теплим, тож можна довго гуляти й насолоджуватися красою довкола. Водночас у п'ятницю можливий короткотривалий дощ, а тому варто захопити дощовик.

Осіння Боржава / Фото @dashentsiiaa

Що робити, якщо у горах погіршилася погода?

У разі серйозного погіршення погоди у горах варто негайно спускатися з хребтів і вершин у долини. Шукати сховок на горі – небезпечно. Від найвищих точок та відкритих місць слід забиратися якомога далі.

Якщо вас застала гроза, сядьте навпочіпки в сухій ямці або западині й зведіть стопи разом. Підкладіть під себе каримат, рюкзак чи інші сухі речі, щоб не торкатися вологого ґрунту. Трекінгові палиці, велосипед та рами наметів відкладіть щонайменше на 5 – 10 метрів від себе.