Полонина Боржава розташована на Закарпатті між річками Віча, Боржава і Ріка. Дістатися цієї мальовничої місцевості зможуть навіть ті туристи, які ніколи раніше у походи не ходили, а все тому, що існує кілька маршрутів – складніші й простіші. Детальніше розповість 24 Канал.

Які є маршрути на Боржаву?

Найпопулярніший одноденний маршрут на Боржаву стартує з залізничної станції у Воловці. Перша вершина – гора Плай, а далі – Великий Верх. Ця ділянка маршруту найважча, але краєвиди точно вартують зусиль. Досвідчені туристи можуть піднятися ще на гору Стій, яка є найвищою точкою Боржави і простягається на 1681 метр над рівнем моря. Дорога туди й назад займе близько 2 годин. Якщо час обмежений, то можна помилуватися горою з Великого Верху.

Спускатися краще до села Пилипець, маршрут до якого пролягає повз відомий водоспад Шипіт. Загальна довжина шляху з Воловця до Пилипця становить 23 кілометри, а тривалість проходження – близько 7 годин.

Ми приїхали до Пилипця машиною, там на підйомнику піднялись і пішли до самої гори Гимби, а потім до гори Великий Верх. І назад тією ж дорогою. Було 3 – 4 важких підйоми, але цілком реальних. Краєвиди точно вартують того! Такий маршрут зайняв 12 кілометрів. Якщо будете сумніватись чи брати палиці, то краще взяти,

– написала користувачка Threads dashentsiiaa.

Неймовірні краєвиди на полонині Боржава восени / Фото @pdeltao

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Для простішого сходження можна піднятися на витягу до підніжжя гори Гимба, після чого буде стрімкий, але не довгий шлях на вершину. Дорогою відкриватимуться ті самі неймовірні краєвиди на хребет. До слова, гора Гимба також відома тим, що тут можна політати на параплані. Маршрут Пилипець – Великий Верх – Гимба – Пилипець трохи коротший – 17 кілометрів.

Неважливо, який саме маршрут ви оберете, адже полонина Боржава прекрасна куди не глянь.