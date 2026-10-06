Все, кто не успел отправиться в поход по Боржаве в прошлые выходные, собираются выйти в путь уже 10 – 11 октября. Поэтому 24 Канал расскажет, какая будет погода и будут ли условия комфортными для длительной горной прогулки.

Какая будет погода на полонине Боржава в выходные?

В субботу украинцев ждет идеальная погода для похода по горному хребту. Укргидрометцентр прогнозирует на Боржаве +9 градусов утром и +19 днем. При этом солнышко будет часто прятаться за облаками, поэтому на вершинах не будет жарко. Лучше взять с собой несколько слоев одежды и надевать или снимать их по мере необходимости, ведь погода в горах переменчива.

В то же время тем, кто планирует поход в воскресенье, уже не так повезет. По данным синоптиков, погода резко испортится – будет облачно и пойдет дождь, а столбики термометров опустятся до +12…+13 градусов.

Если есть возможность отправиться на полонину в будние дни, то стоит запланировать поход уже на эту среду или четверг, 7 – 8 октября. Небо будет солнечным, воздух – теплым, поэтому можно долго гулять и наслаждаться окружающей красотой. В то же время в пятницу возможен кратковременный дождь, поэтому стоит взять с собой дождевик.

Осенняя Боржава / Фото @dashentsiiaa

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Что делать, если в горах ухудшилась погода?

В случае серьезного ухудшения погоды в горах следует немедленно спускаться с хребтов и вершин в долины. Искать укрытие на горе – опасно. От самых высоких точек и открытых мест следует уходить как можно дальше.

Если вас застала гроза, присядьте на корточки в сухой ямке или впадине и сведите стопы вместе. Подложите под себя каримат, рюкзак или другие сухие вещи, чтобы не касаться влажной земли. Трекинговые палки, велосипед и каркасы палаток отложите как минимум на 5 – 10 метров от себя.