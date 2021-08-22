На сайті компанії цю розвагу рекламують як можливість побачити 360-градусний вид на небо та море навколо них. Але попереджають, що їхати на повний шлунок не варто.

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Атракціон на лайнері

Ці американські гірки називаються "Болт". Їхня висота сягає 60 метрів над рівнем моря, а швидкість може сягати майже 60 кілометрів на годину! Але її можна регулювати, для тих хто боїться – можна обрати повільніший темп.



Адреналіновий атракціон на лайнері / Фото The Daily Mail

Вартість цієї розваги становить 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,36 мільярда доларів). Її побудувала Мюнхенська компанія Maurer Rides. На цьому атракціоні є можливість двом гонщикам приєднатися до автомобіля, подібного до мотоцикла, і мчати один з одним.



Розваги на лайнері Carnival / Фото The Daily Mail

Після розваги, як в усіх парках розваги, учасники мають змогу передивитися фото з найгарячіших точок пригоди, роздивитися свої обличчя та придбати знімки на пам'ять.

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