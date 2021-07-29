З Борисполя в рази збільшиться кількість рейсів AirBaltic: в чому причина

Латвійська державна авіакомпанія AirBaltic з 11 серпня запустить додаткові рейси. Літаки здійснюватимуть перельоти з Риги в київський аеропорт Бориспіль.

Спершу планують запустити ще 3 рази на тиждень. До жовтня збільшать до 7.

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Рейси з Києва до Риги: деталі

Наразі рейси Рига – Київ відбуваються щоденно. З 11 серпня додатково буде ще 3 рейси на тиждень, потім їхню кількість збільшать до 5, а до кінця вересня – до 7.

Додатковий рейс буде нічним – зі столиці Латвії він вилітатиме о 23:15, а назад з Києва – на наступний день о 04:30.

Таким чином кількість польотів становитиме 14 на тиждень.

Влада цієї країни Прибалтики дозволяє транзитні подорожі через свою країну. Тому збільшення кількості рейсів дозволить зменшити час очікування пасажирів. Проте, для транзиту необхідно заповнити спеціальну форму та отримати QR-код перед вильотом.

Крім AirBaltic до Риги ще літає лоукостер Wizz Air. Частота його перельотів – двічі на тиждень з аеропорту "Жуляни". Інший відомий лоукостер Ryanair планує запустити рейси Київ – Рига з кінця жовтня.