Вперше в історії: "Бориспіль" потрапив до топ-15 найбільших аеропортів Європи – рейтинг

Міжнародна Рада Аеропортів Європи (АСІ Europe) опублікувала звіт, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи за кількістю пасажирів. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за підсумками січня – квітня посів 14-е місце в рейтингу.

"Бориспіль" випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабона, Афін, Мюнхена, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольма, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи. Про це повідомив голова наглядової ради ДП МА "Бориспіль" Володимир Жмак із посиланням на звіт ACI Europe.

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Реагуючи на виклики пандемії, у 2020 році ми розробили "Антикризову програму" відновлення роботи аеропорту "Бориспіль". І останні результати підтверджують, що обраний нами шлях – правильний, – зауважив Жмак.

За його словами, такий результат став можливим завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів аеропорту задля розвитку авіаційної мережі та відновлення пасажиропотоку.

Він додав, що станом на травень 2021 року аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року.

Наразі ми очікуємо повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активнішого зростання пасажиропотоку, – спрогнозував Володимир Жмак.

Також зазначив, що "Бориспіль" відновлюється у півтора раза швидше, ніж країни-учасниці "Євроконтролю".

Рейтинг найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів



Відзначимо, раніше в Борисполі відбулась скандальна "посадка" на рейс до Туреччини: літак МАУ забув своїх пасажирів.