Забудьте про звичну Туреччину: чому Бодрум стане новим улюбленим курортом українських туристів

У більшості туристів Туреччина традиційно асоціюється з популярними курортами Середземного моря, готелями all inclusive та такими містами, як Стамбул чи Анталія. Але останніми роками все більше уваги привертає інший напрямок – узбережжя Егейського моря, а саме – Бодрум.

Редакція 24 Каналу вирушила у престур з українським туроператором Join Up!. Під час тижневої поїздки ми детально дослідили курортний регіон Туреччини – Бодрум, зокрема: порівняли проживання у різних готелях, відвідали популярні туристичні локації, побували на різноманітних екскурсіях і змогли відчути атмосферу відпочинку на всі 100%. Своїми враженнями, практичними порадами та актуальною інформацією ми поділимося з вами у цьому матеріалі.

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Чим особливий курорт Бодрум і кому він підійде?

Бодрум – це найбільший курорт Егейського узбережжя, тож він безперечно вартий уваги туристів. Місце приваблює чарівною гірською природою, барвистими садами та квітниками, могутніми скелями і цікавою, витриманою архітектурою. Хоч Бодрум і має репутацію найрозкішнішого та найдорожчого міста Туреччини, не варто думати, що ціни на відпочинок тут будуть захмарними. Усюди можна знайти пропозиції на свій смак та бюджет.

Відпочинок у Бодрумі / фото Canva

Попри свій "лакшері" статус, місто залишається відкритим, вільним та абсолютно безпечним: тут комфортно подорожувати навіть соло-мандрівницям. І це справді так, адже після того ж Єгипту, який часто ставлять для порівняння, Бодрум здається справжнім місцем спокою. І мова не лише про території готелів. Відчуття безпеки присутнє й у туристичних місцях, наприклад у центрі міста. Але, звичайно, де б ви не були, залишайтеся обачними та пам'ятайте про правила перебування у чужій країні.

Вечірні краєвиди Бодрума / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Також у вас може виникнути відчуття, що ви приїхали до Греції, адже Бодрум розташований на березі затоки Гекова, прямо навпроти грецького острова Кос, куди регулярно ходять пороми. Оскільки в давнину тут жили греки, місто зберегло унікальний візуальний стиль. Зокрема, Бодрум відомий своїми невисокими білими будинками із синіми вікнами та дверима, що створює атмосферу грецьких островів у самому серці Туреччини.

Коли триває туристичний сезон у Бодрумі?

На відміну від інших турецьких курортів, у Бодрумі сухе повітря, завдяки чому літня спека переноситься значно легше. Оптимальними місяцями для екскурсійного та прогулянкового відпочинку зазвичай вважаються травень, вересень та жовтень.

Оскільки Егейське море прогрівається повільніше, ніж Середземне, найкомфортнішим часом для пляжного відпочинку традиційно вважаються середина літа та початок осені. Втім, наш досвід показав, що купальний сезон у Бодрумі розпочинається значно раніше.

На початку червня море вже було достатньо теплим для комфортного купання, причому навіть увечері, коли сонце вже ховається за горизонт. Тож навіть тим, хто зазвичай не любить прохолодну воду, температура моря навряд чи завдасть дискомфорту.

Скільки часу займає дорога до Бодрума з України?

Наша команда вирушала до Бодрума з Києва. Для подорожі ми обрали прямий трансфер до Кишинева, адже на молдовському кордоні зазвичай менше черг, ніж на польському напрямку, а сам переліт до Туреччини звідти займає менше часу. Дорога автобусом до столиці Молдови тривала приблизно 13 – 14 годин, залежно від кількості зупинок на відпочинок та перекуси.

Дорога з Києва до Бодрума займає приблизно 18 годин / Колаж 24 Каналу, фото надані редакції

Після цього на нас чекав переліт із Кишинева до Бодрума, який займає близько двох годин. Водночас тривалість польоту може бути навіть меншою: наприклад, зворотний рейс тривав лише 1 годину 45 хвилин. Загалом дорога від Києва до Бодрума зайняла близько 18 годин з урахуванням трансферу, перетину кордону, часу в аеропорту перед вильотом та самого перельоту.

Де зупинитися у Бодрумі: готелі, які варті вашої уваги

Плануючи відпочинок біля моря, можна самостійно шукати житло, квитки та продумувати логістику. Однак пакетні тури мають свою перевагу, адже більшість організаційних питань уже вирішені за вас. Зазвичай у вартість входять переліт, трансфер, проживання в готелі, а також підтримка гіда під час подорожі.

Підібрати варіант можна під різні побажання та бюджети. Під час подорожі з Join Up!, ми на власному досвіді переконалися, наскільки зручно, коли маршрут, трансфери та поселення вже продумані заздалегідь. У такому випадку залишається зосередитися на головному: відпочинку та знайомстві з новим місцем.

Перший п'ятизірковий готель, який вартий вашої уваги, – The Plaza Bodrum. Це місце про вишуканість та масштаб. Сам інтер'єр готелю одразу нагадує ті самі класичні асоціації з розкішною Туреччиною: просторі зали, велика кількість золотих елементів, елегантні дивани, мармурові деталі, високі стелі та дорогий декор створюють атмосферу справжнього люксу.

Інтер'єр готелю The Plaza Bodrum / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Територія готелю поділена на своєрідні яруси, які утворюють кілька рівнів навколо комплексу. На кожному з них розміщені окремі корпуси, вілли, номери та ресторани. Щодо категорій проживання, то вибір тут доволі широкий: від стандартних номерів до просторих сімейних вілл із власним басейном і приватною територією.

Територія готелю поділена на яруси / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Готель має власний вихід до моря, тому дістатися пляжу можна всього за кілька хвилин. Для зручності гостей між різними частинами комплексу постійно курсують мінітрансфери, які швидко підвозять до потрібної локації. Також для відпочивальників доступні спортзал, бутики, SPA-зони, басейни та спеціальні майданчики для вечірніх шоупрограм. Усі пляжі та пірси – безкоштовні для гостей, добре облаштовані та комфортні для відпочинку.

Пляжі готелю The Plaza Bodrum / Колаж 24 Каналу, фото надані редакції

Водночас готель має окремий приватний пляж. Вхід сюди платний, однак для гостей вілл він включений у вартість проживання. У деякі святкові дні цю зону також відкривають для всіх відпочивальників без додаткової оплати. Ще одна цікава опція – оренда окремих будиночків над водою, які підійдуть тим, хто шукає максимального усамітнення та спокою.

Особливе враження справив сервіс. Більшість офіціанти пересувалися територією на роликах настільки швидко, що за ними було складно встежити. Замовлені напої та коктейлі приносили буквально за лічені хвилини. Нам також пощастило познайомитися з офіціантом Екеном і зробити з ним фото на згадку. Приватний пляж готелю та офіціант Екен, який там працює / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Їжа у цьому готелі різноманітна та задовольнить навіть вибагливого відпочивальника. Тут є класичний шведський стіл із великою кількістю страв, навіть є окрема секція для прихильників правильного харчування. Окрім основного ресторану, на території працює кав'ярня, де можна замовити десерти або легкі закуски. Ну і, звичайно, є нічні бари, де можна насолодитися смачними коктейлями.

Загалом атмосфера відпочинку дуже приємна. У номерах є всі базові необхідні засоби гігієни, а при заселенні гостей навіть чекає невеликий комплімент – пляшка вина та тістечка.

Як і більшість курортів Туреччини, Бодрум має сезонну зміну цін: у розпал літа проживання стає дорожчим. Так, номер Studio Garden View у готелі The Plaza Bodrum на 6+1 ночей у червні можна забронювати від 72 134 гривень за людину при двомісному розміщенні, а у липні ціна стартує вже приблизно від 93 244 гривень.

Такий варіант може бути особливо зручним для туристів із нічними рейсами, адже передбачає користування номером до 00:00 у день виїзду. Зазвичай у готелях виселення відбувається близько 11:00 – 12:00, тому при пізньому вильоті це дозволяє комфортно відпочити, переодягнутися та підготуватися до дороги без необхідності кілька годин чекати трансферу в лобі готелю.

Наступним п'ятизірковим готелем, який зайняв окреме місце у нашому серці, став Akra Didim. Він відкрився у квітні 2026 року, і це одразу відчувається в його інтер'єрі. Якщо попередній готель вирізняється класичним стилем із великою кількістю золотих деталей, то тут панують мінімалізм, стриманість та сучасна вишуканість. Тому, якщо ви любите спокійні кольори, величезну територію та простоту – вам точно сюди.

Інтер'єр готелю Akra Didim / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Готель пропонує різні категорії номерів: від стандартних кімнат у головному корпусі до окремих вілл із власним басейном та невеликою приватною територією. Нам пощастило пожити саме в останньому варіанті.

Вілли розташовані трохи осторонь від основної будівлі та на височині, завдяки чому з них відкривається красивий краєвид на море. У номері передбачені не лише базові засоби гігієни та приємні дрібниці на кшталт чаю, кави та снеків, а і незвичайні компліменти для гостей, наприклад, сублімовані фрукти.

Краєвид з вілл / фото Мілени Бордакової

Тут справді подбали про деталі: у віллі є окремий літній душ, килимки для йоги, праска (що, до речі, є далеко не в кожному п'ятизірковому готелі), шахи для дозвілля, мінібар і кавоварка. Окремо хочеться відзначити фен – річ, на яку багато хто звертає увагу під час відпочинку. У багатьох готелях, навіть високої категорії, фени бувають незручними або не дуже якісними, але тут із цим проблем немає.

Басейн та зона для відпочинку біля вілли / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Ще один плюс – ліжко. Воно велике, дуже комфортне, а постіль приємно м'яка. Біля власного басейну є шезлонги та затишне ліжко-бунгало, де можна засмагати, відпочивати або навіть попрацювати. Хоча, звичайно, у такому місці більше хочеться просто насолоджуватися відпусткою.

У віллі комфортне ліжко, а також є окремий літній душ / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Кухня у готелі справді заслуговує окремої уваги. Це помітно і за смаком страв, і за їхньою різноманітністю, і за подачею. Водночас не обов'язково обмежуватися лише шведським столом: на території працюють ресторани, де можна скуштувати вишукані страви з красивим видом на море.

Окрім цього, тут є додаткові заклади харчування: ресторан для перекусів поза годинами роботи основного столу, затишна кав'ярня з десертами та бар, який працює цілодобово. Для дозвілля гостям доступні спортзал, басейни, дитячі гірки, SPA-зони та навіть невелика галерея.

Важливо, що у готелі подбали і про комфорт маломобільних гостей: передбачені спеціально облаштовані номери, крісла колісні, рампи та ліфт у басейні. Такі умови досі є далеко не всюди. Щовечора у готелі проходять шоупрограми з живою музикою, виступами вокалістів, артистів і танцюристів.

Територія готелю Akra Didim / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Єдиним нюансом можна назвати пляжну зону. Вона добре облаштована, має шезлонги та пірси, але самого піску тут небагато. Якщо ви більше любите відпочинок біля басейнів і комфорт території, цей готель чудово підійде. А от для тих, хто мріє саме про класичний піщаний пляж, на нашу думку, попередній варіант має перевагу.

Вартість проживання у цьому готелі також залежить від періоду відпочинку. Наприклад, у червні номер Deluxe Garden View в Akra Didim 5 на 6+1 ніч коштує від 108 646 гривень за людину при двомісному розміщенні. Наприкінці липня ціна на такий самий варіант проживання зростає від 114 290 гривень за туриста при розміщенні на двох. Звичайно, ціна є високою, але, повірте, той рівень сервісу, відпочинку та якості, який ви отримуєте, дійсно цього вартий.

*Ціни актуальні на момент підготовки матеріалу.

Кухня Бодрума: що варто знати про їжу та які страви спробувати

У більшості готелів харчування організоване у форматі шведського столу, і це справді один із найзручніших варіантів для відпочинку. Якщо ви обираєте готель категорії 5 зірок, зазвичай із вибором страв і якістю продуктів проблем не виникає. Але важливо розуміти: сама кількість зірок ще не гарантує однаково високий рівень кухні у всіх випадках.

Їжа у готелях відрізняється залежно від ціни проживання / Колаж 24 Каналу, фото надані для 24 Каналу

Багато залежить від вартості проживання. Якщо готель коштує значно дешевше за інші варіанти такого ж рівня, це часто можна помітити саме у харчуванні: у смаку, різноманітті та якості подачі. Наприклад, десерти добре показують цю різницю. У більш бюджетних готелях вони часто бувають схожими між собою: використовують одні й ті самі креми, муси та прості поєднання, тому навряд чи виникає бажання спробувати кожен варіант.

А от у готелях вище середнього або преміального рівня різниця відчувається одразу. Там десерти більше схожі на окремі авторські роботи: із якісними інгредієнтами, незвичайними поєднаннями смаків і красивою подачею. І навіть після ситної вечері часто хочеться залишити місце ще хоча б для одного тістечка.

У готелях переважає формат шведського столу / колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Серед окремих закладів, які ми хотіли б виділити, – це сімейний ресторан Palmiye, який нам пощастило відвідати. Усі страви тут дуже смачні. Якщо ви відпочиваєте компанією, можна сміливо замовити базовий набір закусок – це чудова можливість скуштувати локальні турецькі страви. А як основну страву рекомендуємо обрати або рибу, а саме морського окуня, або курку, приготовлену за особливим рецептом.

Скуштувавши обидві страви, наш вердикт такий: риба неймовірна. Справді складається враження, що її буквально щойно виловили. Курка теж займає окреме місце у списку наших фаворитів, адже вона дуже соковита, має насичений та вишуканий смак, а таку ще треба постаратися приготувати.

Окремо варто згадати і про турецькі десерти. Хоча вони подобаються не всім через свою солодкість, саме тут ми радимо обов'язково спробувати фісташковий катмер із морозивом. Це той випадок, коли навіть після ситної вечері складно відмовитися від ще одного шматочка. Ми вже були повністю ситі, але цей десерт настільки сподобався, що з'їли його до останньої крихти.

Також хочемо розповісти про відому виноробню Karnas, яка, до речі, останні пару років має зірки Michelin. Для гостей тут передбачені кілька гастрономічних форматів відвідування. Найдоступнішим варіантом є меню A la carte, для бронювання якого необхідно внести передоплату у розмірі 1 080 гривень.

Виноробня Karnas / Колаж 24 Каналу, фото надані для редакції

Дегустаційне меню коштує близько 3 780 гривень, обід із винним супроводом 5 670 гривень, а вечеря з вином обійдеться у 7 128 гривень. Найдорожчим гастрономічним досвідом є кулінарний майстер-клас на виноградниках Karnas разом із шеф-кухарем, відзначеним зіркою Michelin. Його вартість становить приблизно 7 880 гривень.

Приємним бонусом для туристів стане можливість безпечно придбати місцеве вино. Пляшки тут пакують у спеціальні надувні захисні чохли, які допомагають уникнути пошкоджень під час транспортування та авіаперельотів. Окрім вина, на виноробні можна придбати й інші місцеві продукти, зокрема маслини, оливкову олію та свіжий виноград.

Виноробня Karnas / колаж 24 Каналу, фото надані для редакції

Окремо гостям проводять екскурсію, під час якої розповідають, де і як зберігають вино. А ще територія виноградників має неймовірну атмосферу: затишні локації, красиві краєвиди та багато фотогенічних місць. Тож прихильникам красивих кадрів для соцмереж тут точно буде що додати до своєї колекції.

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Що подивитися у Бодрумі: головні туристичні локації

Як ми вже згадували раніше, Бодрум часто називають "турецькою Грецією" через його характерні білі будинки та особливу атмосферу. Тому під час відпочинку точно варто виділити час на прогулянку містом, адже тут приємно просто блукати вуличками, розглядати архітектуру та придбати якийсь локальний сувенір або невелику річ на пам'ять про подорож.

Обов'язково прогуляйтеся містом / Колаж 24 Каналу, фото надані редакції

До речі, зараз перераховувати ціни з турецької ліри у гривні майже не потрібно: одна ліра коштує приблизно 0,97 гривні. Тобто більшість цін можна легко сприймати майже один в один.

Окремої уваги заслуговують вечірні краєвиди Бодрума. З численних височин уздовж узбережжя відкриваються неймовірні панорами, тому навіть звичайна поїздка автомобілем у вечірній час може перетворитися на маленьку екскурсію. Дорогою постійно трапляються красиві місця, де хочеться зупинитися та зробити фото.

Вечірні краєвиди Бодрума / фото Мілени Бордакової

Ми також заїжджали до історичних вітряків Бодрума, які були побудовані ще у 18 столітті. Звідси відкривається чудова панорама на місто та море, а самі споруди додають локації особливого шарму.

Краєвиди з локації, де розташовані історичні вітряки Бодрума / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Якщо ж захочеться відчути атмосферу розкоші, варто відвідати Yalıkavak Marina. Це одна з найвідоміших елітних локацій курорту з розкішними яхтами, дорогими бутиками, ресторанами та барами. Деякі заклади мають дрес-код, тому потрапити туди можна лише у відповідному вбранні. Але навіть проста прогулянка вже залишає незабутні враження.

Розкішна Yalıkavak Marina / Колаж 24 Каналу, фото Мілени Бордакової

Звичайно, варто додати до маршруту і морські прогулянки поблизу Бодрума. Ми побували на такій екскурсії, де можна не лише відпочити на кораблі, а і скупатися у мальовничих бухтах узбережжя. Для туристів передбачають кілька зупинок тривалістю приблизно 30 – 45 хвилин, щоб можна було поплавати у різних локаціях, а решту часу засмагати та насолоджуватися краєвидами з палуби.

Морська прогулянка Бодрумом / Колаж 24 Каналу, фото надані редакції

Але тут важливо пам'ятати про сонце. Через вітер під час прогулянки може здаватися, що спека не надто сильна, однак ввечері наслідки можуть здивувати. Тому не варто забувати про сонцезахисний крем, головний убір та регулярні перерви під час засмагання.

Якщо ж хочеться більш насиченої програми, можна обрати круїз озером Кьойджегіз. Така поїздка включає відвідування Дальяна, Черепашачого пляжу, грязьових ванн та екскурсію до Королівських гробниць. Пляж Ізтузу, який також називають Черепашачим, простягається приблизно на 4,5 кілометра біля Дальяна. Це вузька смуга суші, що розділяє дельту річки Дальян і Середземне море. Саме тут розташоване одне з важливих місць розмноження морських черепах Caretta caretta.

Зазвичай туристам дають близько 1 – 1,5 години, щоб прогулятися пляжем, покупатися, відпочити та, якщо пощастить, побачити цих тварин. Грязьові ванни – це розвага на любителя, адже такий формат відпочинку підходить не всім. А от Лікійські гробниці можна побачити лише з човна: доступ до них закритий з міркувань безпеки та через необхідність збереження історичної пам'ятки. Водночас навіть здалеку вони справляють сильне враження, адже масштаб цих споруд дійсно вражає.

Вид на Лікійські гробниці та краєвиди з човна / Колаж 24 Каналу, фото надані для 24 Каналу

Загалом така поїздка займає майже цілий день, тому обід під час екскурсії стає своєрідною приємною паузою між активностями. Зазвичай туристам подають прості страви: макарони, салат, хліб та курку. І хоча це прості продукти, після купання у морі, прогулянок та часу на свіжому повітрі такий обід здається особливо смачним. Щодо напоїв, то у різних організаторів умови можуть відрізнятися: десь вони входять у вартість без обмежень, а десь туристам видають певну кількість (орієнтовно 1 – 2 напої на людину).

Морська прогулянка Бодрумом / колаж 24 Каналу, фото надані редакції

Ми сподіваємося, що ця розповідь надихнула вас на відпочинок у Бодрумі. Це місце стане ідеальним варіантом як для спокійного відпочинку у готелі, так і для активних екскурсій морем та містом. Тож хутчіше обирайте дати майбутньої відпустки та плануйте літні канікули на курорті разом із Join Up!.