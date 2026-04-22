Не сакурами єдиними: у Японії розквітли блакитні немофіли, які створюють "ефект неба" під ногами

Після завершення сезону сакури в Японії розпочалося цвітіння однієї з найніжніших весняних квіток – немофіли, яку називають "блакитними очима".

Найвідоміше місце, де можна побачити це явище – Hitachi Seaside Park, пише Sora News 24. Тут з середини квітня до початку травня розквітають мільйони квітів, вкриваючи територію щільним блакитним килимом.

Як виглядають блакитні немофіли?

Ніжні квіти створюють ефект безкрайнього "блакитного неба". Особливо вражає пагорб Міхараші, де немофіли розквітають панорамно, формуючи цілі хвилі блакитного кольору.

У 2026 році кількість рослин зросла до 5 мільйонів. Саме завдяки цьому дивовижному видовищу парк став одним з найпопулярніших напрямків у країні.

Період цвітіння триває приблизно з середини квітня до початку травня. Пік припадає на кінець квітня, часто збігаючись із Золотим тижнем – часом, коли японці активно подорожують країною.



Неймовірні немофіли у Японії / Фото з інстаграму Hitachi Seaside Park



За даними парку, квіти залишаються у своїй найкращій формі до кінця квітня. У травні їхня краса поступово згасає, а після 10 числа більшість рослин відцвітає до наступного сезону.

Саме немофіли після сезону сакур у Японії привертають увагу туристів не менше, ніж рожеві цвіти вишні. Парк в Ібаракі кожного року приваблює тисячі відвідувачів, які хочуть побачити природну ілюзію «неба під ногами» на власні очі.

Парк Hitachi Seaside Park розташований приблизно за 2 години від Токіо, що робить його зручним для одноденної поїздки.

До слова, у 2026 році Японія визнана найкращим туристичним напрямком, пише Express. Значна частина туристів відповіли в опитуванні, що саме Японія стала їхньою найкращою країною для відпустки за останні 10 років.

До трійки найбільш відвідуваних міст у 2026 році входить сучасний мегаполіс з розвиненою інфраструктурою Токіо, культовий центр з храмами Кіото та гастрономічна столиця Осака.

