Донедавна про цю лагуну знали тільки місцеві жителі, пише 24 Канал з посиланням на "Карпатуім". Та після того, як лісники проклали туристичний маршрут, лагуна стала особливо популярною серед мандрівників.

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Де знайти блакитну лагуну на Закарпатті

Блакитна лагуна Закарпаття розташовується всього за 8 кілометрів від села Чорноголова Ужгородського району. Довжина маршруту складає 7 кілометрів, з яких 2 потрібно йти пішки.

Перед мандрівниками відкриється неймовірний пейзаж: блакитне плесо прозорої, бірюзового кольору води, куди водоспадом впадає річка Люта. Лагуна захована між скель і старовинних лісів, а її глибина сягає трьох метрів.



Блакитна лагуна на Закарпатті / Фото з мережі

Цікаво, що поряд з лагуною є ще дещо цікаве. Коли Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини, поблизу лагуни було створено мережу вузькоколійної залізниці. Залишки однієї з таких колій досі лежать поруч.

Як добратися до блакитної лагуни

Дорога до заплави розпочинається із села Чорноголова, від шлагбаума на краю села. Далі потрібно перетнути річку Люту по дерев'яному мосту.

На березі за мостом розташовані альтанки для відпочинку, минувши їх потрібно повернути праворуч на дорогу.

Блакитна лагуна на карті

Після цього треба прямувати стежкою через заповідник. Дорогу до Блакитної лагуни покажуть інформаційні вказівники.