Король українських лісів: де шукати найкращі місця для збору білих грибів
Українські ліси приховують справжні скарби, серед яких особливе місце посідає легендарний білий гриб із його дивовижними властивостями та гігантськими розмірами. Досвідчені шукачі знають особливі координати в Карпатах та на Поліссі, де тихе полювання завжди перетворюється на захопливу пригоду.
То як упізнати білий гриб серед інших грибів, і де саме найкраще його шукати? 24 Канал розповість про це докладніше.
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Як відрізнити боровик та де він ховається під деревами?
Справжні поціновувачі лісових скарбів знають, що зустріч із цим велетнем – завжди чистий адреналін та неймовірний успіх. Білі гриби (Boletus edulis), або ж славнозвісні боровики, є одними з найпоширеніших у світі – зустрічаються на всіх континентах, окрім крижаної Антарктиди. Проте саме в українських лісах вони набувають особливого, майже магічного статусу.
Наші грибники лагідно величають його королем лісу. Цей статус абсолютно виправданий – білий гриб має унікальну суперсилу: його щільна, м’ясиста та соковита м'якота ніколи не темніє і не втрачає свого білосніжного кольору ні під час варіння, ні за сушіння чи смаження.
Упізнати цього лісового аристократа – завдання водночас просте й захопливе. Він має класичний, ніби з дитячої книжки, вигляд – міцна бочкоподібна ніжка та розкішна м'ясиста шапинка.
Цікаві факти про білі гриби: дивіться відео ExcitingPastime
До слова, колір останньої – це справжній камуфляж, що повністю залежить від дерева, під яким оселився гриб. Під березами він росте світлим, майже кремовим, під дубами – сірувато-бурим, а в соснових борах вражає глибоким бурувато-вишневим або навіть фіолетовим відтінком.
Цікаво знати: за сприятливої погоди боровик росте з космічною швидкістю, витягуючись на 10 – 12 сантиметрів усього за тиждень. Діаметр його шапинки може досягати неймовірних 50 сантиметрів, а вага – кількох кілограмів.
Де лежать найкращі грибні місця України?
Якщо ви прагнете наповнити свої кошики білими грибами, тримайте курс на захід та північ України. Найбільше білих грибів росте у Карпатах та на Поліссі.
Сезон стартує наприкінці травня і триває аж до кінця листопада, проходячи своєрідними хвилями кожні два тижні. Найбільший пік збору припадає на період з середини липня до середини жовтня. Коли на вулиці сухо, білі гриби ховаються у вологому моху на північних схилах, а після теплих дощів масово висипають на сонячних південних галявинах.
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Досвідчені провідники радять шукати боровики у Верховинському районі на Івано-Франківщині, особливо біля Кривопільського перевалу. А також у Сколівських Бескидах на Львівщині, і на Закарпатті – поблизу озера Синевир, водоспаду Шипіт та у лісах Хустського й Рахівського районів. А на Поліссі найбільш культовим і врожайним місцем називають село Карпилівку неподалік міста Сарни у Рівненській області, а також прилеглі ліси вздовж річки Случ.
Чому білий гриб став легендою світової гастрономії?
Смак білого гриба – це окрема кулінарна легенда з потужним відтінком умамі. Його м'якота має витончений горіховий аромат, який стає ще сильнішим і концентрованішим під час сушіння.
На відміну від багатьох інших грибів, боровик настільки чистий і безпечний, що в деяких країнах, наприклад в Італії, його їдять навіть сирим – тонко нарізаним у салатах із пармезаном, лимонним соком та оливковою олією. В українській кухні з нього готують запашну юшку, смажать із молодою картоплею, маринують на зиму та додають у пироги.
Окрім гастрономічного задоволення, цей гриб дарує користь – він багатий на білки, вітаміни групи B, вітамін D, калій, залізо та бета-глюкани, які підтримують імунітет. Тож збирайте рюкзаки, беріть зручне взуття та вирушайте на власні пошуки лісового золота – карпатські схили та поліські хащі вже зачекалися.