Є два нюанси: українка полетіла сама в Індію і розповіла, чи безпечно там туристам

Самостійна подорож у нову країну викликає чимало запитань і хвилювань. Особливо, якщо це стосується Індії, адже країна має репутацію напрямку, де туристам потрібно бути особливо уважними. Українка, яка вирушила туди самостійно, поділилася власним досвідом і розповіла, до яких ситуацій на вулицях варто бути готовими туристкам.

Українка @aleksandra_podorozhye вирішила не відмовлятися від подорожі до Індії наодинці та поділилася враженнями від перебування там. За словами мандрівниці, загалом вона почувалася безпечно, проте під час прогулянок містом зіткнулася з двома видами уваги з боку місцевих жителів. І хоча обидва випадки спочатку здавалися цілком невинними, один із них став для мандрівниці справжнім уроком.

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Ще перед поїздкою в Індію українка пообіцяла собі, що не буде багато сама гуляти, однак порушила цю обіцянку у перші 4 години перебування в країні.

У мене був вільний час, дитяча цікавість і запевнення від індуса, що тут безпечно. Після цілого місяця у цій країні можу сказати, що індус таки не збрехав. Так, на мене звертають більше уваги, але є лише два випадки, коли мене можуть якось потурбувати на вулиці,

– розповіла українка.

За словами українки, під час самостійної подорожі Індією вона не відчувала постійної загрози чи необхідності боятися кожного перехожого. Однак місцеві жителі досить часто звертали на неї увагу та намагалися зав'язати розмову.

Мандрівниця виділила дві ситуації, у яких до неї найчастіше підходили незнайомці. Перша – бажання познайомитися. Здавалося б, звичайна цікавість до іноземки, проте така увага швидко почала втомлювати українку.

"Я вже серйозно думаю про те, щоб купити собі каблучку", – пожартувала вона, натякаючи, що обручка могла б допомогти уникнути небажаних спроб знайомства.

Другий випадок – прохання сфотографуватися разом. Спочатку українка не побачила в цьому нічого незвичайного: туристи часто стають об'єктами цікавості місцевих, особливо в країнах із зовсім іншою культурою.

Проте одне таке прохання перетворилося на доволі тривалу фотосесію. Як з'ясувалося, з нею хотіла сфотографуватися ціла сім'я, у якій було понад 20 людей. У результаті мандрівниця фотографувалася окремо з кожним членом родини. Тож тепер вона радить не поспішати погоджуватися на подібні пропозиції, якщо немає бажання витрачати на них багато часу. Адже навіть невинне прохання про спільне фото може виявитися значно масштабнішим, ніж здається спочатку.

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Досвід українки показує, що самостійна подорож до Індії цілком безпечна. Водночас туристкам варто бути готовими до підвищеної уваги з боку місцевих жителів, не боятися відмовляти та чітко позначати особисті кордони.