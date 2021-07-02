Безкоштовні півмільйона віз видасть індійський уряд: за якої умови

Уряд Індії вирішив надати півмільйона віз мандрівникам безкоштовно. Таким чином хочуть допомогти туристичній галузі, яка постраждала від коронавірусу.

Унікальна можливість діятиме до 31 березня 2022 року або ж до того моменту, допоки не закінчиться пільгові візи.

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Що відомо про безкоштовні візи в Індію

Ініціативу анонсувала міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман. Її створили в рамках пакету фінансових пільг для туристичної галузі. В уряді сподіваються, що півмільйона віз частково покриють збитки та своїм прикладом заохотять інших мандрівників відвідати цю країну. Пільгова віза буде доступна для туристів лише один раз.

До пандемії вартість туристичних віз в Індії коливались від $10 до $80. Вона залежала від строків перебування та кількості в’їздів. Проте у березні 2020 року уряд країни припинив дію усіх віз, які вже видали, та зупинила продаж.

У 2019 році цю африканську країну відвідало близько 11 мільйонів туристів. Вони витратили понад 30 млрд доларів на відпочинок та бізнес. В середньому туристи проводили 21 день та витрачали близько 34 доларів на день.