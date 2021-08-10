Без маски у Грузії – нікуди: які нові карантинні обмеження в країни

У Грузії запровадили нові карантинні обмеження з 10 серпня. В усіх публічних місцях тепер обов’язкове перебувати у захисних масках.

Також заборонили роботу ресторанів та клубів у нічні години. Обмеження діятимуть з опівночі до 5 ранку.

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Обмеження в Грузії

Заборонено роботу нічних клубів як на відкритому повітрі, так і у закритих приміщеннях.Крім того, на відкритому просторі, де збирається більше п'яти чоловік, потрібно обов'язково бути в масці.

Заборонено функціонування нічних клубів як на відкритому повітрі, так і в закритих просторах. Виконання цієї регуляції буде контролюватися ще суворіше. Робота об'єктів харчування обмежена в період з 00:00 до 05: 00, що також буде жорстко контролюватися державою,

– мовиться у заяві куратора координаційної міжвідомчої ради Георгія Гібрадзе.

Додатково зараз у Грузії заборонено будь-які соціальні заходи. Наприклад, весілля, поминки, ювілеї та інше. За порушення передбачені штрафи у понад 3 тисячі доларів.

Станом на ранок 10 серпня ситуація з коронавірусом у світі найкритичніша у Грузії – ця країна посідає перше місце серед держав у світі за динамікою розповсюдження захворювання.

За останню добу зареєстровано понад 2,2 тисячі випадків захворювань коронавірусом.

В’їзд для українців: які умови

Для перетину кордону необхідно надати:

Довідку про вакцинацію (будь-яким препаратом)

ПЛР-тест, який повинні здавати дорослі та діти від 10 років;

Для невакцинованих туристів необхідно здати повторний тест ПЛР на 3 добу після прибуття в країну.

Масковий режим в країні скасували 22 червня. Наразі водять його знову через погіршення епідеміологічної ситуації.