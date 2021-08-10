Также запретили работу ресторанов и клубов в ночные часы. Ограничения будут действовать с полуночи до 5 утра.

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Ограничения в Грузии

Запрещена работа ночных клубов как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях. Кроме того, на открытом пространстве, где собирается больше пяти человек, нужно обязательно быть в маске.

Запрещено функционирование ночных клубов как на открытом воздухе, так и в закрытых пространствах. Выполнение этой регуляции будет контролироваться еще строже. Работа объектов питания ограничена в период с 00:00 до 05: 00, что также будет жестко контролироваться государством,

– говорится в заявлении куратора координационного межведомственного совета Георгия Гибрадзе.

Дополнительно сейчас в Грузии запрещены любые социальные мероприятия. Например, свадьба, поминки, юбилеи и прочее. За нарушение предусмотрены штрафы в более 3000 долларов.

По состоянию на утро 10 августа ситуация с коронавируса в мире критическая в Грузии - эта страна занимает первое место среди государств в мире по динамике распространения заболевания.

За последние сутки зарегистрировано более 2,2 тысячи случаев заболеваний коронавируса.

Въезд для Украинской: условия

Для пересечения границы необходимо предоставить:

Справку о вакцинации (любым препаратом)

ПЦР-тест, который должны сдавать взрослые и дети от 10 лет

Для невакцинированных туристов необходимо сдать повторный тест ПЦР на 3 сутки после прибытия в страну.

Обратите внимание! Масочный режим в стране отменили с 22 июня. Сейчас вводят снова из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.