Bees Airline влаштувала розпродаж квитків на літній період: ціни та напрямки

Українська авіакомпанія Bees Airline анонсував розпродаж квитків з Києва, Львова та Одеси. Полетіти за зниженими тарифами можна до Іспанії, Греції, Болгарії та низки інших країн.

На сайті авіаперевізника вказано, що розпродаж триватиме до 7 лютого 2022. При цьому кількість місць за промо тарифами є обмеженою.

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Акційні пропозиції

Розпродаж поширюється на усі авіаквитки, придбані до 7 лютого на увесь літній період до 31 жовтня 2022 року.

Тариф Light (без багажу) – від 33 доларів.

(без багажу) – від 33 доларів. Тариф Smart (з багажем) – від 55 доларів.

За напрямками з/до Шарджі та з/до Гянджі:

Тариф Light (без багажу) – від 77 доларів.

Тариф Smart (з багажем) – від 99 доларів.

Замовляти квитки варто на офіційному сайті авіакомпанії Bees

Приклади бронювання

Одеса – Тбілісі – Одеса (04.03.2022 – 18.03.2022) – 66 доларів

Львів – Барселона – Львів (13.03.2022 – 16.03.2022) – 67 доларів

Київ – Шарджа – Київ (09.03.2022 – 19.03.2022) – 156 долари

Наразі авіакомпанія Bees літає в Аліканте, Араксос, Родос, Іракліон, Барселону, Батумі, Бургас, Варну, Єреван, Корфу, Ларнаку, Тбілісі, Шарджу та здійснює рейси в межах України.