На сайті авіаперевізника вказано, що розпродаж триватиме до 7 лютого 2022. При цьому кількість місць за промо тарифами є обмеженою.
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Акційні пропозиції
Розпродаж поширюється на усі авіаквитки, придбані до 7 лютого на увесь літній період до 31 жовтня 2022 року.
- Тариф Light (без багажу) – від 33 доларів.
- Тариф Smart (з багажем) – від 55 доларів.
За напрямками з/до Шарджі та з/до Гянджі:
- Тариф Light (без багажу) – від 77 доларів.
- Тариф Smart (з багажем) – від 99 доларів.
Замовляти квитки варто на офіційному сайті авіакомпанії Bees.