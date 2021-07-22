Лоукостер Bees Airline літатиме за новими екзотичними маршрутами – Саудівська Аравія і Бахрейн
Джерело:avianews.com
Українська авіакомпанія Bees Airline отримала право на експлуатацію двох екзотичних маршрутів. Державіаслужба України дозволила лоукостеру літати до Саудівської Аравії та Бахрейну.
На обох маршрутах частота польотів не має перевищувати одного разу на тиждень або не менше трьох на місяць. Про це свідчить наказ Державіаслужби від 19 липня №1129.
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Вже з 26 липня авіаперевізник зможе виконувати чартерні рейси з Києва до портового міста Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії й у розташований поруч Бахрейн.
Зазначається, що дозвіл виданий на період до 30 жовтня 2021 року.
За словами гендиректора Bees Airline Євгена Хайнацького, зараз авіакомпанія веде переговори з замовником рейсів.
У разі підписання контракту почнемо виконувати польоти. Це чартерні рейси, тому дата початку залежить від готовності замовника, – зауважив він.
Він також уточнив, що поки мова йде про в'їзний туризм з країн Перської затоки в Україну. Річ у тім, що з 2020-го громадяни Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії можуть в'їжджати в Україну на термін до 90 днів без отримання візи.
Відзначимо, раніше український лоукостер SkyUp теж відкрив цей напрямок. Рейси до Саудівської Аравії здійснюються з аеропортів у Києві та Львові.