Лоукостер Bees Airline літатиме за новими екзотичними маршрутами – Саудівська Аравія і Бахрейн

Українська авіакомпанія Bees Airline отримала право на експлуатацію двох екзотичних маршрутів. Державіаслужба України дозволила лоукостеру літати до Саудівської Аравії та Бахрейну.

На обох маршрутах частота польотів не має перевищувати одного разу на тиждень або не менше трьох на місяць. Про це свідчить наказ Державіаслужби від 19 липня №1129.

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Вже з 26 липня авіаперевізник зможе виконувати чартерні рейси з Києва до портового міста Даммам на березі Перської затоки в Саудівській Аравії й у розташований поруч Бахрейн.