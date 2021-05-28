Вуличка Крем’є – маленьке барвисте місце у самісінькому серці Парижа

Серед широких бульварів з елегантною османською архітектурою та знакових пам’яток у самісінькому серці Парижа заховалося барвисте місце – вуличка Крем’є. Цей тихий маленький оазис сповнений паризьким шармом.

Вулиця вистелена невеликими таунхаусами, пофарбованими у різні відтінки палітри. Яскраві кольори та невеликий зріст будинків у поєднанні з брукованою дорогою виглядають так, ніби є ілюстрацією до казки про фантастичну країну.

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Барвистий куточок Парижа

Вулиця Крем’є – це житлова зона із 35-ма однаковими будинками, які схожі на англійські котеджі з терасами. Вона має 144 метри довжини та 7,5 – ширини. Мешканці пишаються своєю вуличкою і добре за нею доглядають. Саме вони ініціювали, щоб фасади пофарбували у ніжні пастельні кольори: зелений, синій, фіолетовий, жовтий, рожевий.



Барвиста вулиця Крем'є / Фото frenchmoments



Фасади будинків пофарбовані у різні кольори / Фото frenchmoments

Обабіч брукованої дороги стоять теракотові горщики, наповнені пишними рослинами. А будинки мають різні цікавинки, кожна з яких щось символізує. Наприклад, дошка під номером 8 служить нагадуванням про те, наскільки далеко доходила вода від річки Сени під час повені 1910 року.



Це житлова вулиця / Фото frenchmoments



Мешканці дуже добре доглядають за вулицею / Фото frenchmoments

Квіткові коробочки, що прикрашають підвіконня, імбирний кіт у повному польоті, який переслідує птахів під номером 28, чи повзуча лоза, зображена під номером 21 – усе це додає вуличці неабиякої вигадливості та приємних веселощів.



Зображення лози на будинку / Фото frenchmoments



Чорний металевий кіт / Фото unusualplaces



Статуя гусей на фасаді будинку / Фото unusualplaces

Крем’є у минулому

Вулиця не завжди була такою гарною і бачила більш сірі часи.

Колись тут стояли імператорські арени – місце розваг на 1500 місць, яке було дуже популярним за часів Другої імперії.

– місце розваг на 1500 місць, яке було дуже популярним за часів Другої імперії. Вулицю Крем’є відкрили у 1865 році і тоді її назвали авеню Мійо на честь підприємця, банкіра і пресбарона Мойсе Полідора Мійо. Він заснував успішну газету Le Petit Journal, яка нині є родоначальником популярної французької преси.

на честь підприємця, банкіра і пресбарона Мойсе Полідора Мійо. Він заснував успішну газету Le Petit Journal, яка нині є родоначальником популярної французької преси. Свою сучасну назву вулиця отримала в 1897 році на честь адвоката та державного діяча Адольфа Крем’є, який захищав права євреїв Франції.



Вулиця Крем'є багата пишною рослинністю у горшках / Фото frenchmoments



Вулиця Крем'є / Фото frenchmoments