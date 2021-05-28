Улочка Кремье – маленькое красочное место в самом сердце Парижа

Среди широких бульваров с элегантной османской архитектурой и знаковых достопримечательностей в самом сердце Парижа спряталось красочное место – улица Кремье. Этот тихий маленький оазис полон парижского шарма.
Улица устлана небольшими таунхаусами, окрашенными в разные оттенки палитры. Яркие цвета и небольшой рост домов в сочетании с мощеной дорогой выглядят так, будто являются иллюстрацией к сказке о фантастической стране.
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Красочный уголок Парижа
Улица Кремье – это жилая зона с 35-ю одинаковыми домами, которые похожи на английские коттеджи с террасами. Она имеет 144 метра длины и 7,5 ширины. Жители гордятся своей улочкой и хорошо за ней ухаживают. Именно они инициировали, чтобы фасады покрасили в нежные пастельные цвета: зеленый, синий, фиолетовый, желтый, розовый.
Красочная улица Кремье / Фото frenchmoments
Фасады домов покрашены в разные цвета / Фото frenchmoments
Вдоль мощеной дороги стоят терракотовые горшки, наполненные пышными растениями. А дома имеют разные интересности, каждая из которых что-то символизирует. Например, доска под номером 8 служит напоминанием о том, насколько далеко доходила вода от реки Сены во время наводнения 1910 года.
Это жилая улица / Фото frenchmoments
Жители очень хорошо ухаживают за улицей / Фото frenchmoments
Цветочные коробочки, украшающие подоконник, имбирный кот в полном полете, который преследует птиц под номером 28, или ползучая лоза, изображенная под номером 21, – все это добавляет улочке незаурядную оригинальность и приятное веселье.
Изображение лозы на доме / Фото frenchmoments
Черный металлический кот / Фото unusualplaces
Статуя гусей на фасаде дома / Фото unusualplaces
Кремье в прошлом
- Улица не всегда была такой красивой и видела более серые времена.
- Когда-то здесь стояли императорские арены – место развлечений на 1500 мест, которое было очень популярным во времена Второй империи.
- Улицу Кремье открыли в 1865 году и тогда ее назвали авеню Мийо в честь предпринимателя, банкира и пресс-барона Мойсэ Полидора Мийо. Он основал успешную газету Le Petit Journal, которая ныне является родоначальницей популярной французской прессы.
- Свое современное название улица получила в 1897 году в честь адвоката и государственного деятеля Адольфа Кремье, который защищал права евреев Франции.
Улица Кремье богата пышной растительностью в горшках / Фото frenchmoments