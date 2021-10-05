Балі відкривають для міжнародних рейсів: відома дата та умови в'їзду

Влада популярного індонезійського острова Балі прийняла рішення відкрити аеропорт для деяких міжнародних рейсів. Іноземні туристи зможуть приїхати на острів вже з 14 жовтня.

Однак вони будуть зобов'язані дотримуватися певних COVID-вимог. Яких саме – читайте далі!

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Балі відкривають для міжнародних рейсів

Координаційний міністр морських справ та інвестицій Лухут Бінсар Панджайтан заявив, що аеропорт країни буде відкритий для міжнародних рейсів, доки відповідатиме вимогам щодо карантину та тестування.

Ми відкриті для кількох країн, зокрема Південної Кореї, Китаю, Японії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Нової Зеландії,

– повідомив Панджайтан.

Водночас міністр туризму та економіки Сандіага Уно каже, що відновлення роботи Балі буде зосереджено на мандрівниках та повернених емігрантах, які раніше жили на Балі.

За його словами, найважливіший пріоритет – безпека населення Індонезії з точки зору здоров'я та захист від можливого стрибка нових випадків COVID-19.

Умови в’їзду

Приїжджати на острів зможуть вакциновані туристи. Перед поїздкою їм доведеться здати ПЛР-тест і надати підтвердження про бронювання готелю щонайменше на 8 днів обов'язкового карантину.

Як зауважила влада, поки що точно відкриють Балі для деяких країн – Південна Корея, Китай, Японія, ОАЕ і Нова Зеландія. Згодом до списку включатимуть інші держави.

Зазначається, що обмеження на острові продовжать послаблювати, але етапами.

COVID-19 в Індонезії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 5 жовтня 2021 року в Індонезії виявлено 4 220 206 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 142 261 летальний;

Водночас 4 046 891 особа поборола хворобу.

Ще в березні цього року уряд створив план щодо відкриття Балі. Він передбачав, що на початок для іноземців відкриють 5 курортів: Кута, Нуса-Дуа, Убуд, Санур і Нуса Пеніда.