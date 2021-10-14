Балі відкриває свої кордони для іноземних туристів

Влада популярного індонезійського острова Балі прийняла рішення відкритися для іноземних туристів. Станом на сьогодні, 14 жовтня, на Балі можуть приїхати повністю вакциновані мандрівники з 19 країн.

Однак довгоочікуване відкриття острова почалося повільно, без міжнародних авіарейсів. Які саме COVID-вимоги для гостей діють на Балі – читайте далі!

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Балі відкривається для іноземних туристів

У квітні минулого року влада острова закрила міжнародний аеропорт, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Зараз же Балі відкриває свої кордони для міжнародних туристів.

До сьогодні в аеропорт все ще не надходило жодного міжнародного запиту на слот для авіарейсів, будь то рейс на Балі чи з Балі,

– зауважив речник аеропорту Тауфан Юдгістіра.

Однак додав, що вказівки від національної оперативної групи COVID-19 говорили, що Балі тепер є вхідним пунктом для міжнародних рейсів в Індонезію.

Нині туристичний сектор сподівається, що деякі з 6 мільйонів іноземців, які прибували на острів у 2019-му, повернуться.

Водночас візові вимоги та список країн, громадянам яких можна відвідувати Балі, поки що нечіткі. Посадові особи лише вчора, 13 жовтня, пізно ввечері назвали країни, чиї громадяни мають право на відвідування острова.

До списку входять 19 країн:

Саудівська Аравія; Об'єднані Арабські Емірати; Нова Зеландія; Кувейт; Бахрейн; Катар; Китай; Індія; Японія; Південна Корея; Ліхтенштейн; Італія; Франція; Португалія; Іспанія; Швеція; Польща; Угорщина; Норвегія.

Зазначається, що уряд обирав ті країни, які ВООЗ вважає низькоризиковими, з невеликою кількістю позитивних випадків захворювання на COVID.

Умови в’їзду на Балі

Приїжджати на острів зможуть тільки вакциновані туристи.

Перед поїздкою їм доведеться здати ПЛР-тест та вирушити на 5-денний карантин по прибуттю.

Водночас керівник туристичного офісу на Балі – Путу Астава, заявив, що уряд розглядає можливість скорочення карантинного періоду до трьох днів, і врешті-решт повністю скасує вимогу карантину.

Крім того, кожен турист має придбати страхування, яке покриватиме захворювання на COVID-19, і надати підтвердження про бронювання готелю на весь термін перебування на Балі.