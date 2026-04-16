Через цю річ багаж можуть затримати в аеропорту: ні за що не здогадаєтеся

Є одна річ, яку пасажири можуть брати з собою в ручну поклажу. Вона абсолютно безпечна й не заборонена жодними правилами авіакомпанії, але саме через неї вас можуть несподівано затримати на контролі безпеки в аеропорту.

На перший погляд може здатися, що сумка на стрічці пройде сканер без зайвих питань, проте через одну річ багаж можуть попросити відкрити, щоб зробити додаткову перевірку, пише Mirror.

Через що багаж можуть додатково перевірити?

Виявляється, що звичайний предмет здатен викликати підозру у служби безпеки через свою форму чи щільність. Йдеться про коробку з картами.

Багато мандрівників беруть з собою гральні карти, UNIO чи інші подібні ігри, особливо якщо планують відпочинок без інтернету. Дехто може брати з собою в подорож карти Таро.

Попри те, що ці речі дозволено перевозити, вони все ж таки можуть стати причиною для додаткової перевірки.

Річ у тому, що щільно складені колоди карт мають специфічний вигляд на рентгені. Через це співробітникам служби безпеки складніше швидко переконатися, що всередині немає нічого стороннього, тому такі предмети інколи викликають підозру й затримують процес перевірки.



Колода карт може викликати підозри

Експерти рекомендують діставати такі картки з сумок чи валізи перед проходженням контролю й класти їх у лоток окремо разом з телефоном, годинником та іншими дрібними речима.

Та якщо працівники все ж таки вирішать перевірити речі вручну, то це нормальна практика. Це не заборонений предмет, проте додаткова перевірка займе час, тому такі колоди карт рекомендують тримати десь зверху в сумці, щоб їх можна було легко витягнути.

Зверніть увагу, що у ручну поклажу Ryanair не можна класти предмети з гострим кінцем або краєм, якщо їх довжина перевищує 6 сантиметрів, але одноразові бритви у пластиковому корпусі дозволені, пише Express.

Манікюрні ножиці часто викликають проблеми на перевірці безпеки, тому краще тримати їх у зареєстрованому багажі або купити на місці призначення.

