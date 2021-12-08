Австрія оголосила про завершення локдауну: коли почнуть впускати туристів

Новий федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер оголосив про завершення локдауну. Країна планує відкритися для туристів у грудні.

Зараз в Австрії продовжують діяти суворі обмеження, які залишаться в силі й після відкриття кордонів. Приміром, для входу у громадські місця негативного тесту на COVID-19 недостатньо.

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Коли Австрія відкриється для туристів

На сайті вказано, що за умови відсутності нового сплеску захворюваності, поїздки для туристів відновляться після 13 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що Австрія ввела повний локдаун 22 листопада, коли кількість щоденних випадків COVID-19 в країні перевищила 15 тисяч.

Які правила діятимуть в Австрії

Для тих, хто планує поїздку до Австрії після 13 грудня, треба враховувати, що для отримання дозволу на в'їзд вони як і раніше зобов'язані дотримуватися певних правил в'їзду.

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Наразі в Австрії діють такі правила в'їзду:

іноземці повинні надати результат тесту на COVID-19, довідку про вакцинацію або довідку про одужання. Ті, у кого немає свідоцтва про вакцинацію або одужання, повинні представити негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин.

ті, у кого є дійсний сертифікат про вакцинацію або одужання, не підлягають тестуванню. Проте у свідоцтві про вакцинацію повинно бути зазначено, що власник вакцини був імунізований однією з прийнятих вакцин протягом останніх 9 місяців.

Також на території Австрії діє правило 2-G. Це означає, що кожен, включаючи туристів, повинен надати доказ вакцинації або одужання для доступу до громадських місць і різних заходів.

COVID-19 в Австрії: останні дані

За даними Worldometer, станом на 8 грудня 2021 року в Австрії виявлено 1 212 999 випадків зараження коронавірусом;

На жаль, з них 12 979 – летальних;

Водночас 1 109 972 особи побороли хворобу.

Експрес-тести на антигени не приймаються.